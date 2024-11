Euro 1-Wall Tour, Battaglino e Vacchetto sugli scudi in Belgio

Nel singolo di Fascia B i due azzurri si ritrovano in semifinale: successo di Marco Battaglino al tie-break (11-15, 15-13, 11-6) e sempre al terzo set (15-9, 12-15, 11-10) arriva per l’azzurro anche la vittoria nella finale con il belga Sieben Van Duysen.

Nel torneo di doppio, sempre di fascia B, percorso netto di Marco Battaglino e Alessandro Vacchetto: dopo aver chiuso imbattuti il girone di qualificazione, passano il turno nei quarti e in semifinale senza concedere set agli avversari, vincendo poi anche la finale con i belgi Dayvan Duwelz e Ryan Rasseneur per 2-0 (15-14 e 15-8).