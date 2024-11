Street Aurora, l’evento organizzato dalla Polismile per promuovere il basket femminile a Torino

Una giornata di pallacanestro in città, tra canestri, gare di tiro in un contesto urbano. Questo è Street Aurora , l’evento organizzato dalla Polismile per promuovere il basket, nello specifico quello femminile, nella città di Torino. Dalle 10 alle 18 , presso il centro commerciale Parco Dora di via Livorno, i tecnici e le giocatrici della società torinese coinvolgeranno tutti i giovani passanti, coinvolgendoli e facendo loro conoscere la pallacanestro. Evento inserito nel progetto “Rising Stars” , sostenuto dal Consiglio Regionale del Piemonte, che identifica lo sport e il basket nello specifico quale veicolo di inclusione sociale, di benessere mentale e fisico. Il progetto si pone come obiettivo quello di abbattere le barriere che precludono l'accesso allo sport, spesso limitato per chi vive in contesti svantaggiati, offrendo a giovani ragazze provenienti da famiglie a basso reddito l'opportunità di partecipare attivamente al nostro programma agonistico di basket.

Due tornei e tre eventi per promuovere la pallacanestro, percorso iniziato il 6 settembre con Play With Smile, proseguito il 28 e 29 settembre con il trofeo “Borse di Sport – Il sogno di Tony” e il 5 e 6 ottobre con il torneo “Stars Under 15”. Street Aurora sarà il penultimo appuntamento prima della festa finale in programma il 20 dicembre.

Rising Stars non riguarda soltanto il basket, ma la anche creazione di un futuro migliore per le giovani ragazze, che altrimenti potrebbero non avere accesso a queste opportunità. Un investimento per l'intera società poiché un’atleta porterà con sè le competenze acquisite attraverso lo sport in ogni aspetto della loro vita.

STREET AURORA

Street Aurora è uno dei tre eventi di reclutamento aperti a tutte le giovani che desiderano avvicinarsi allo sport, e rappresentano un'opportunità unica per la comunità di condividere la passione per il basket femminile e accogliere nuovi talenti. Si inizia alle 10 con l’apertura del campo da basket, che sarà allestito al centro della piazza del centro commerciale Borgo Dora di via Livorno: durante la giornata i passanti potranno giocare a pallacanestro, coinvolti da istruttori e allenatori della Polismile. Prevista durante la giornata anche la presenza della squadra di Serie A2 Basket Torino Femminile, di cui Polismile è il settore giovanile. Inoltre saranno messi a disposizione anche premi e gadget a tutti coloro che prenderanno parte alla giornata di basket targata Polismile. Inoltre dalle 14.30, ogni 45’ ci sarà un’esibizione di Dunk Italy, i freestyler che regaleranno emozioni e spettacolo ai presenti con i loro trick, le loro acrobazie con il pallone e naturalmente tanta musica e schiacciate.