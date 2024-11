BEA Chieri: La DR2 conquista il derby contro UBC Basket

In avvio, UBC prende il controllo con una partenza fulminante: i rossoneri sfruttano i contropiedi e i rimbalzi offensivi, mantenendo anche una buona percentuale da oltre l’arco. BEA appare un po’ rigida e va sotto di 10 punti già alla prima sirena. Al secondo quarto, i Leopardi tornano in campo più aggressivi: una buona pressione difensiva e l’intensità di Nebiolo sotto canestro permettono alla squadra di coach Potenza di accorciare le distanze. UBC risponde con una tripla di De Francisco, aprendo una serie di botta e risposta che si chiude con i rossoneri avanti di 12 punti all’intervallo.

Nel terzo periodo, entrambe le squadre sembrano un po’ in difficoltà: qualche pallone sprecato e poche idee in attacco mantengono invariato il divario. BEA ritrova la giusta energia con una tripla di Ahia e due canestri consecutivi di Minetti, ma ancora una volta De Francisco risponde, respingendo il tentativo di rimonta degli arancioneri. L’ultimo quarto è una vera battaglia: i Leopardi accorciano fino a un solo possesso di distanza con la tripla di Pisciuneri. Nebiolo, autore di una prestazione eccellente con 25 punti, firma la tripla del pareggio a quota 48. UBC si affida alle giocate individuali di Parisi, che con un tiro dalla media riporta i rossoneri avanti. Nei minuti finali, BEA alza la pressione difensiva e, grazie a un canestro in post basso di Nebiolo, mette la testa avanti, fissando il punteggio sul 51-50 a soli 9 secondi dal termine. L’ultimo tentativo di UBC con Garavana non va a segno, fermandosi sul secondo ferro, consegnando così a BEA una vittoria emozionante.

«Abbiamo avuto la capacità di restare in partita – commenta coach Walter Potenza – Con maggiore attenzione e con qualche raddoppio siamo riusciti a riprendere la gara, e in un finale acceso abbiamo avuto una buona collaborazione difensiva che ci ha aiutato a fare nostra la partita».

BEA CHIERI 51

UBC BASKET CHIERI 50

Parziali: 12-22; 23-35; 37-44

BEA: Ahia 4, Bianco 4, Torre, Nebiolo 25, Bergese, Minetti 5, Piersanti 2, Lafiosca 4, Pisciuneri 5, Kamami 2. Non Entrati: Vidotto e Virde. All. Potenza.

UBC: Vergano 2, Degiuli 2, Bosco 6, De Francisco 11, Parisi 12, Campana 2, Orlandi 3, Martinello 4, Garavana 8. Non entrato: Baronio. All. Corrocher.