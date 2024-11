Sci Club Sauze d’Oulx: le Tigri di Sauze ruggiscono per la nuova stagione

L’atmosfera di festa, che si è respirata a Sauze d’Oulx durante il Ponte dei Santi, non ha fatto altro che anticipare di qualche giorno il grande fermento per l’inizio della nuova stagione invernale che è ormai alle porte.

La grande festa di Halloween, organizzata dallo Sci Club, in collaborazione con il Consorzio Turistico Fortur ed il Comune di Sauze d’Oulx, è stato sicuramente il modo migliore per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Tra fantasmi e streghe e le tradizionali zucche da scolpire a tema, gli oltre 60 bambini presenti - rigorosamente in maschera, ovviamente tra le più “spaventose” di tutte – hanno animato la piazza di fronte alla sede dello Sci Club.

«È stata davvero una grande festa – dicono soddisfatti gli organizzatori – e per questo vogliamo ringraziare tutti i partecipanti e i vari sponsor che ci hanno sostenuto ancora una volta in questa divertente iniziativa».

Ora però è venuto il momento di pensare all’imminente futuro. Mentre alcuni atleti hanno messo già gli sci ai piedi, nelle varie sessioni di allenamento sui ghiacciai, è bene ricordare che sono ancora aperte le iscrizioni in vista dell’inizio della nuova stagione, previsto per il weekend dell’Immacolata. Gli allenatori dello Sci Club Sauze d’Oulx saranno a disposizione, infatti, per una serie di prove gratuite che verranno organizzate nei fine settimana di dicembre.

L’iniziativa è rivolta a nuovi bambini e ragazzi, che hanno la passione per lo sci, offrendo loro la possibilità di vivere una giornata “speciale” per conoscere più da vicino il mondo delle Tigri di Sauze d’Oulx, nella speranza che vogliano condividere il progetto del nostro sodalizio sportivo, costituito da un percorso, fatto di obiettivi e passione condivisa, essenziali per la loro crescita agonistica, oltre che personale.

L’ambizione è quella di continuare ad alimentare il vivaio di alta qualità che in questi anni ha consentito agli atleti e alle atlete l’accesso alla Squadra Regionale (primo passo necessario verso la Coppa del Mondo) e alla Selezione per diventare Maestri di Sci.