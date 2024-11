La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affronta la corazzata Conegliano

Arriva l’Imoco Volley Conegliano. La partita più attesa della stagione, valevole per il settimo turno della Serie A1 Tigotà, va in scena domenica 10 novembre in un PalaFenera tutto esaurito a tempo di record dall’apertura della prevendita dei biglietti. Si gioca nell’insolito orario delle 15.20, con diretta televisiva in chiaro su Rai 2.

Dominatrice della scena pallavolista da diversi anni, Conegliano si presenta a questa nuova sfida imbattuta e a punteggio pieno in campionato guardando tutte dall’alto dei suoi 21 punti. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 proverà a mettere in difficoltà la corazzata veneta, unica squadra dell’attuale A1 contro cui non ha mai vinto. Tutti i 17 precedenti infatti parlano a favore di Conegliano, sebbene nell’ultimo confronto di campionato le biancoblù siamo riuscite per la seconda volta nella loro storia a portare la partita al tie-break.

Due le ex, entrambe da parte chierese: Lucille Gicquel e Loveth Omoruyi.