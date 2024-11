Cuneo Volley fa suo il big match contro Acicastello al tie-break

Per la quarta giornata consecutiva, il verdetto per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo arriva al tie-break, con un’importantissima vittoria. I primi due set hanno visto capitan Sottile e compagni dirigere i giochi, con un'ottima difesa e una ridotta percentuale di errore. Bene l'attacco e nel secondo parziale anche la prestazione a muro. Sul 2-0 per i padroni di casa, la Cosedil Acicastello di mister Camillo Placì, parte forte con un gap di +7 (1-8) sui cuneesi. Esordio stagionale per Giulio Pinali, l’opposto biancoblù è tornato a disposizione di coach Battocchio dopo che dei fastidi addominali lo avevano tenuto fuori per la prima parte del girone d'andata. Troppo il distacco dei siciliani che recuperano un set. Il quarto set vede nuovamente partire avanti Saitta e compagni. Coach Battocchio inserisce Agapitòs per Allik e ancora Pinali per Brignach. Nonostante i numeri mostrino parità di attacchi vincenti e appena 2 ace e un muro in più per i catanesi, gli 8 errori dei cuneesi pesano sul risultato finale (18-25). Il match si decide al tie-break, dove Cuneo arriva per primo all'8° punto che ne determina il cambio campo. Nessuna esclusione di colpi e c'è il match ball per i padroni di casa sul 14-11, Argenta prima e il muro catanese poi lo annullano, ma è l'opposto Giulio Pinali a sfondare il muro e trovare il 15-13 che vale il 3-2 al Palasport di Cuneo che s'infiamma con i suoi 1103 spettatori. Mvp del match il libero biancoblù, Domenico Cavaccini. La prossima domenica alle ore 16 i cuneesi saranno in trasferta a Palmi, con diretta su VBTV, mentre al palazzetto si tornerà sabato 23 novembre alle ore 20.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Placì schiera: Saitta palleggio, Argenta opposto, Bartolucci e Bossi al centro, Basic e Rottman schiacciatori; Pierri (L).



Mvp di serata il libero biancoblù Domenico Cavaccini, nonchè ex di giornata, premiato da Edoardo Biella di Acqua S.Bernardo, sponsor del match day, mentre all’opposto Andrea Argenta è stato consegnato il premio Top Scorer by Santero.



A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «C’è stato un momento dove era, non dico frustrante, ma quasi perché li staccavi da rete e loro passavano da sopra, forte, alto… D’altronde questa è una squadra fisicamente importante, sono tutti giocatori che hanno fatto una scelta precisa venendo in A2, non perché non avessero proposte in Superlega. Vincere 3-2 è stata tanta roba».



Prossimo appuntamento, domenica 17 novembre alle ore 16.00 in trasferta a Palmi. Diretta gratuita su VBTV e proiezione su maxischermo dal “Circolo la Fenice” a Vignolo. I biancoblù torneranno a giocare in casa sabato 23 novembre alle ore 20.00 contro Prata di Pordenone.



MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Cosedil Acicastello 2