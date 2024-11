Pallapugno: la Cantina Terre del Barolo Albese si tinge di tricolore

Avvio di marca albese con due giochi consecutivi, la quadretta di casa con un gioco ai vantaggi in rimonta e uno alla unica prende lo slancio per ribaltare la situazione, 4-2. La panchina ospite chiede tempo e la squadra si scuote, con quattro giochi consecutivi (l’ultimo ai vantaggi) va alla pausa in vantaggio di due lunghezze.

La Cantina Terre del Barolo Albese si aggiudica il gioco d’apertura della ripresa, il Marchisio Nocciole Cortemilia resta in scia, 5-7. Pesante il gioco successivo, vinto alla unica dalla formazione capitanata da Paolo Vacchetto, ma non è finita.

La quadretta di capitan Massimo Vacchetto si avvicina con due giochi ai vantaggi (il primo con un fallo fischiato in battuta a Paolo Vacchetto, il secondo in rimonta) e arriva a un passo dall’aggancio. Gli albesi, infatti, sempre ai vantaggi raggiungono quota 9. Il Marchisio Nocciole Cortemilia non si arrende, 8-9, ma la Cantina Terre del Barolo Albese riordina le idee, passa a 10 e di slancio chiude 8-11.