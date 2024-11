La Reale Mutua Torino '81 Iren vince all'esordio

Ottimo esordio per la Reale Mutua Torino '81 Iren che vince davanti ai propri tifosi per 14-4 contro il Como Nuoto. I ragazzi di Simone Aversa faticano a trovare la rete nel primo tempo e mezzo, ma poi riescono a mettere la gara sul binario giusto e a guadagnarsi i primi tre punti della stagione.

LA PARTITA

Inizia il match e nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol, ma Pellegatta, dopo cinque minuti di gioco, sigla lo 0-1 per la squadra allenata da Zimonijc. La reazione gialloblù non si fa attendere e Lisica pareggia subito i conti con l'uomo in più. Si rientra in vasca e la Torino'81 inizia ad attaccare: Ermondi trova il 2-1 in superiorità numerica e Novara realizza il +2 su rigore. A un minuto dal termine del secondo tempo di gioco i ragazzi di Simone Aversa allungano sul 5-1 con le reti di Gattarossa e Lisica che realizza il rigore dopo l’espulsione diretta del comasco Bet.

Al cambio vasca la musica è sempre la stessa e i torinesi continuano a trovare facilmente la via del gol con Ermondi in superiorità numerica e con Jacopo Colombo che sale in cattedra e realizza una doppietta in pochi secondi. Al termine del terzo tempo la Torino ’81 dilaga con Novara e Lisica che fanno il 10-1, ma sulla sirena Pellegatta fa respirare i suoi con la rete del 10-2. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo e i gialloblù trovano il +8 con Gattarossa, ma il capitano del Como Pellegatta batte Santosuosso, subentrato a Matteo Aldi, e trova il gol in superiorità numerica dell’11-3. La Torino ’81 non demorde e fa il 12-3 con il rigore trasformato dal nuovo acquisto Nicola Tononi che realizza il suo primo gol stagionale con la nuova calottina. I ragazzi di Simone Aversa continuano ad attaccare e trovano il +10 con la terza rete di serata per Ermondi che batte Pasetti dai cinque metri. A un minuto dal termine della partita il poker di Pellegatta prova a rendere meno amara la sconfitta del Como, ma Novara non ci sta e segna il 14-4 che chiude la partita.

LE ANALISI

Simone Aversa, allenatore e presidente della Reale Mutua Torino ’81 Iren, al termine del match: “È stato un esordio discreto nonostante le tante imprecisioni durante il match, avremmo potuto essere più concreti e precisi sia in superiorità che a pari uomini. Siamo stati contratti il primo tempo e mezzo, poi la partita ha fatto il suo corso come immaginavamo. Sappiamo di essere ancora un po' carichi di lavoro, ci siamo permessi il lusso di continuare a lavorare pesantemente in vista della partita di oggi, il Como farà un campionato diverso rispetto al nostro con altri obiettivi».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 14

COMO NUOTO 14

Parziali (1-1; 4-0; 5-1; 4-2)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 3, Abate, Tononi 1, Maffè, Cigolini, Costa, Ermondi 3, Gattarossa 2, Cassia, Novara 3, Colombo 2, Santosuosso, Coccia. All. Aversa.

COMO NUOTO: Pasetti, Riefoli, Bet, Bertotto, Fornara, D. Csiszar, Bianchi, M. Csiszar, Giudici, Pellegatta 4, Sibaud, Fusi, Givoni, Maknati. All. Zimonijc.

ARBITRI: ROVANDI – BARRA

LE NOTE: Usciti per limite di falli: Bertotto (C), Giudici (C) e Malnati (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino ’81 7/12+ 4 rigori e Como Nuoto 1/6 + 1 rigore. Espulso per gioco violento Bet (C) nel secondo tempo. Spettatori 200 circa.