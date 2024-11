La Pallacanestro Chivasso torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive e lo fa sul campo di una giovanissima ma assai talentuosa College Borgomanero. Il tabellone alla sirena dei 40’ riporta il punteggio di 69-74 in favore della squadra ospite, arrivata in terra novarese con alcune assenze importanti come Greppi, Tagliano e Cambursano e con Vettori e Caputo non in perfette condizioni fisiche. Borgomanero scende in campo con una squadra totalmente formata da giocatori nati tra il 2006 e 2008, giovanissimi, ma dotati di mezzi fisici, atletici e tecnici di alto valore, che avranno sicuramente un roseo futuro cestistico.



Le prime fasi del match vedono subito gli attacchi protagonisti: Chivasso si appoggia su Dario vicino a canestro (12 punti nel primo periodo), mentre i padroni di casa colpiscono dalla lunga distanza con due triple di Oliveri ed una di Lastella, che valgono il 13-9. A referto però decidono di iscriversi anche Marco Ligotino (9 punti nel periodo) per Chivasso e Martino (11 punti) per i padroni di casa, giocatori decisivi per chiudere il periodo sul 20-21 per i biancoverdi.