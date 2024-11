Igor Agil Volley: sconfitta casalinga contro L'Alba Volley

Non arrivano punti per le Igorine nella quinta giornata di campionato di serie B2: contro L'Alba Volley finisce 0-3. In campo per le Igorine ci sono Ianuale in regia e Colombo opposto; Bibolotti e Ojienelo al centro, Guatteo e Dodi schiacciatori, Marelli libero (durante il match in campo anche Cremonesi, Annovazzi, Martelli, Mihali e Laneve).