La Reale Mutua Torino espugna il PalaDozza dopo un overtime

Una vittoria meritata e che rappresenta una dose di fiducia enorme dopo tre sconfitte consecutive. L’ha conquistata al supplementare la Reale Mutua Basket Torino sul campo più caldo del campionato, quello del PalaDozza di Bologna contro la Flats Service Fortitudo , mostrando cuore e orgoglio per rimontare 19 punti di svantaggio e strappare il successo al termine di un match thriller. Fondamentale il 3 su 3 in lunetta di Schina per mandare tutto all’overtime, dove poi Torino ha conquistato i due punti. Il finale è 79-82 .

QUINTETTI TITOLARI

Bologna: Fantinelli, Bolpin, Mian, Gabriel, Freeman

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Seck

Torino subisce un avvio forte dei padroni di casa che entrano subito in ritmo. Dopo un primo parziale di 7-0, i gialloblù si sbloccano e rispondono con Taylor e Schina. Le due squadre si scambiano parziali e controparziali: la Reale Mutua trova il suo primo vantaggio proprio con la guardia americana (9-13), poi la Fortitudo replica con un break importante di 11-0 che costringe coach Boniciolli a parlarci su con i suoi giocatori poco prima che si chiuda la prima frazione sul 22-13.

In avvio di secondo quarto la Fortitudo trova il primo vantaggio in doppia cifra mentre Torino non trova fluidità offensiva ed è così costretta ad inventarsi tiri contestati che abbassano le percentuali gialloblù. La Reale Mutua alza l’attenzione difensiva con Schina e Ghirlanda e lentamente prova a ricucire le distanze con l’asse Taylor-Ajayi. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 37-31.

Il terzo quarto si apre con Torino che tenta di riportare il punteggio in equilibrio, lottando a rimbalzo d’attacco e andando sul -2, ma un paio di disattenzioni difensive permettono a Bologna di allungare nuovamente con Gabriel e Fantinelli. L’ala ex Brescia sale in cattedra e da solo porta la Fortitudo sul +13 con una serie di triple che caricano il PalaDozza e costringono coach Boniciolli al timeout (50-37). Torino appare nuovamente bloccata in attacco mentre Bologna allunga pericolosamente fino al +19. Severini e Schina vanno a segno per accorciare sul -12 in chiusura di terzo quarto: 58-46.

La Reale Mutua riesce a tirare fuori l’orgoglio e mette in moto la rimonta in avvio di ultimo quarto: Ajayi e Taylor colpiscono dalla distanza e coach Cagnardi chiama timeout sul 58-54. Il parziale gialloblù continua con Taylor che appoggia per il momentaneo pareggio, ma il solito Gabriel interrompe il digiuno bolognese con un’altra tripla (61-58 con cinque minuti da giocare). Si va verso un finale in volata con le due squadre che si scambiano colpi su colpi dalla lunga distanza: a un minuto dalla fine il punteggio è ancora pari sul 69-69. Bologna ancora a segno da tre con Panni, Montano in lunetta fa 2/2 con 12 secondi da giocare. Dopo un gioco di falli tattici da una parte e dall’altra, Matteo Schina manda l’incontro all’overtime con un fondamentale 3/3 in lunetta (76-76).

Torino inizia bene il supplementare con un 5-0 firmato da Ajayi e Montano, però è tutt’altro che finita, Schina esce per falli e Bologna si rifà sotto. A un minuto dalla fine Torino ha un possesso di vantaggio e riesce a tenerselo stretto con le unghie e con i denti fino alla sirena finale. Finisce 79-82.

Coach Boniciolli: «Questa è una vittoria che premia il durissimo lavoro che stiamo svolgendo in palestra. Ci siamo trovati in situazioni simili in precedenza contro Verona e Cantù, senza riuscire a concretizzare nel finale, ero preoccupato per un’eventuale altra sconfitta in volata che avrebbe fatto malissimo al morale. Sono molto contento, questa vittoria conferma che il lavoro e la fatica servono per migliorare. Non ci siamo mai arresi».

Flats Service Fortitudo Bologna 79

Reale Mutua Torino 82

Parziali (22-13, 15-18, 21-15, 18-30, 3-6)

Flats Service Fortitudo Bologna: Kenny Gabriel 31 (1/3, 7/17), Matteo Fantinelli 17 (7/14, 1/5), Deshawn Freeman 10 (5/10, 0/1), Fabio Mian 9 (0/1, 3/3), Riccardo Bolpin 7 (0/3, 2/5), Alessandro Panni 3 (0/2, 1/5), Leonardo Battistini 2 (1/3, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/1), Leo Menalo 0 (0/0, 0/1), Gherardo Sabatini 0 (0/1, 0/0). Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (Kenny Gabriel 13) - Assist: 20 (Matteo Fantinelli 10).

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 18 (2/5, 4/10), Ife Ajayi 16 (1/9, 3/4), Matteo Schina 14 (2/3, 0/2), Matteo Montano 12 (1/1, 1/6), Giovanni Severini 9 (2/4, 1/1), Fadilou Seck 7 (3/6, 0/0), Aristide Landi 4 (0/0, 0/7), Maximilian Ladurner 2 (0/1, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/1), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/2). Tiri liberi: 33 / 37 - Rimbalzi: 41 7 + 34 (Ife Ajayi 11) - Assist: 16 (Matteo Schina 6).