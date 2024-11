Hitball: i risultati della quarta giornata

SERIE A1 La seconda partita, vede i Pazzeschi avere la meglio su Genova Hit Ball , in uno scontro salvezza molto importante. Il finale 123 - 106 sorride alla squadra torinese, che potrebbe ritagliarsi il ruolo di mina vagante e, chissà, magari fare lo sgambetto alla sesta forza del campionato, centrando il primo quarto di play-off della propria storia. Per i genovesi percorso sicuramente più complicato, ma storicamente, da neopromossa, l’A1 è un vero e proprio inferno e il prossimo cliente (Evolution) ha già mietuto vittime illustrissime.

SERIE A2

In cadetteria, dominano i Black Knights sui Torino Warriors. 81-63 che lascia l'amaro in bocca ai guerrieri dopo un secondo tempo regalato agli avversari e un -24 da recuperare nei 15 minuti finali che si rivela letale per le speranze di successo. Per i cavalieri neri, la vittoria consente di tornare a sognare il primato, complice anche la frenata dei compagni di allenamento, gli All Blacks. Le pantere di coach D'Oria affrontan due partite nella stessa settimana ma solo tre punti sui sei in palio. La prima, contro i Citmabun, finisce 92-79: un successo costruito lentamente ma inesorabilmente, un tempo dopo l'altro.

Se questa vittoria mostra una rosa equilibrata in entrambe le fasi, il match coi Flamurtari, affrontato senza capitan Bacchini, mette in risalto qualche falla nella gestione dei momenti cruciali del match. La partita in sostanziale pareggio fino a metà del terzo tempo, si trasforma in una disfatta sanguinosissima: un 110-89 maturato nell'ultimo tempo, grazie a un Evangelista in God Mode (75 punti a referto, record stagionale su tutte e 4 le serie ed ennesima corsa in solitaria verso la conquista del titolo di capocannoniere).

Con questa vittoria, il team di coach Garzaro torna prepotentemente in corsa per il primo posto, agganciando Citmabun e Black Knights a quota 6, con una gara da recuperare rispetto al duo in testa a 9 punti: All Blacks e Pellegrini Venaria.

Con la vittoria sugli Hit Bulls di coach Rolando per 104-75, i ragazzi di coach Zanfretta iniziano a sognare in grande: portare la loro città in A1 per la prima volta non sembra così impossibile, anche vista la solida prestazione corale in fase offensiva.

Per gli Hitbulls, partenza prevedibilmente complicata: alla prima esperienza in A2, arrivata grazie al ripescaggio, i “Tori” avranno bisogno di un po' di tempo e tanto impegno per adattarsi ad avversari più esperti e ritmi alti. Abbandonare la decima posizione, che vorrebbe dire retrocessione diretta, è sicuramente una missione ancora possibile, visto il minimo distacco da altre 4 squadre.

SERIE B1

In B1, si parte subito con un risultato eclatante: Nomadi Venaria vs Hocheti Pokety 66-137 è ad oggi la partita dei record: Massimo scarto tra le due squadre e record di punti stagionale in una sola partita, sia in B1 che nelle altre serie. A suggellare il momento di estrema forma dei ragazzi di coach Zanetti, nel secondo match in settimana gli Hocheti strapazzano anche i Dracarys Chivasso (119-65) e conquistano la vetta in solitaria a punteggio pieno. Al momento, solo Trefferspan e Skunk Milano possono tentare l'aggancio, vincendo le partite da recuperare.

Difficilmente eguagliabile sarà però la loro stratosferica differenza hit: con 177 punti (44 in media, maturata in 4 match) il messaggio lanciato alle avversarie e chiaro: questa squadra non ha pietà per nessuno e Il tanto atteso salto di qualità sembra finalmente arrivato.

Così come per gli Hocheti, anche per i chivassesi è stata una settimana di straordinari: il match tra Hitbusters e Dracarys, si chiude decisamente meglio: 94-80 per i draghi, grazie a una prima frazione chiusa sul +20. Invana per il team Sinombre la rimonta nei due tempi successivi, che non riescono a contenere l'esperienza e potenza dei bomber gialloneri, Manuel Marino e Spatafora.

Il match tra Hammers e Bioghettyson si rivela un emozionante testa a testa fino all'ultimo tiro 79-81. Alla fine i “Martelli” di Giovanni Marino (migliore dei suoi) devono cedere il passo alla formazione guidata da coach Leonardi. Capitan Baudi e compagni vogliono essere protagonisti di questa B1, ma per farlo dovranno migliorare l'approccio al match e reggere l'entusiasmo di formazioni giovanissime e agguerrite, come Hocheti Pokety, Skunk Milano e soprattutto Trefferspan, nella prossima giornata.

Grazie alla vittoria sui Decepticon per 90-85, i ragazzi di coach Botosso agganciano a 9 punti Hammers e Hockety con un super Cocirio: 42 punti costruiti con tiri dalla lunga distanza, ben 10.

Per i Trefferspan, dopo la seconda piazza in B2, è possibile immaginare una rapida ascesa. Gli elementi per imitare il percorso di tante squadre del recente passato ci sono tutti: grinta, potenza, un cannoniere da top 3, tecnica, nessun timore reverenziale per gli avversari e tanta passione lasciano ben sperare. Il nemico numero uno saranno i black-out difensivi, vera bestia nera di squadre così giovani.

A chiudere la settimana ci pensa il match tra Milano Skunk e Hitbusters (91-68). I meneghini hanno la meglio nella seconda frazione, dopo un primo tempo testa a testa. Dopo il percorso trionfale in B2 della scorsa stagione, il team lombardo non ha sembra aver patito il salto di serie, ma ha potuto disputare solo 2 match. La prossima partita, contro i BioGhetTyson costituirà un banco di prova molto importante per entrambe le squadre.

SERIE B2

Come nella prima categoria, anche nella quarta si sono disputate due partite: i Together Hit si impongono sugli Homeless per 89-70, infiammando lo scontro per la vetta e lanciando il guanto di sfida all'attuale capolista, Atletico Boomers, e ai diretti rivali, Meatballs, per i piazzamenti d'onore.

Nonostante le ottime prestazioni offensive di Rendine e Merlo, gli Homeless partono con un passivo di 18 punti, difficili da rimontare. Cissello e Sabatino (entrambi a 20 punti), supportati da tutta la squadra anche in fase offensiva, riescono a tenere a bada ogni timido tentativo di rimonta e si regalano il momentaneo primo posto in coabitazione con i Boomers.

Nelle retrovie, ma con ancora parecchie chances di rimonta, i Delirium Consulum strapazzano i Padawan con un 93-56 senza storia. Aggancio momentaneo a Monstars, Homeless e Iron Lion Tyson; i Meatballs, attualmente terzi in solitaria, sono avvertiti: ogni passo falso riaprirà i giochi per l'ultimo posto utile al play-out promozione.

