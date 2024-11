Team Dimensione Nuoto: i risultati del Trofeo Nico Sapio a Genova

Il Trofeo Nico Sapio , giunto alla 50^ edizione, è storicamente un valido banco di prova intermedio della stagione invernale che raduna il meglio nel nuoto italiano, comprese le stelle azzurre in procinto di affrontare i grandi appuntamenti internazionali. Gli stimoli positivi di questo contesto sono stati raccolti prontamente dal Team Dimensione Nuoto , in gara alla piscina Sciorba con una nutrita rappresentanza, sia nelle giornate dedicate agli Assoluti e agli Juniores (8-9 novembre), sia nella sessione conclusiva per i Ragazzi (10 novembre).

Proprio i più giovani hanno centrato cinque finali importanti e due podi prestigiosi. Alessio Hincu per due volte entra in zona medaglie: nei 100 rana centra il terzo posto in 1’03”79 e si ripete nei 200 misti nuotando in finale 2’07”75, crono che vale il terzo gradino del podio, il primato personale e il pass per i Criteria. Leonardo Surico si qualifica in due finali nelle quali realizza altrettanti primati personali. Nei 100 dorso è quarto in 1’00”34 mentre nei 100 farfalla chiude al 6° posto in 58”39.

Ottimo piazzamento in finale anche per Stefano Cannella che centra il 6° posto nei 100 stile libero nuotando 54”26 (54”68 in batteria e personale nei 100 farfalla, 1’02”64). In gara domenica, nella categoria Ragazzi, anche Alessandro Soldano, nono nei 100 dorso in 1’01”73 e 14° nei 200 stile libero in 2’01”95. Grazie a questi risultati, il TDN conclude al quarto posto la classifica per società nella categoria Ragazzi.

Tra gli Juniores, hanno gareggiato Tommaso Dadone, bene nei 50 e nei 100 dorso (27”06, 58”30), Davide Principato, in netta ripresa (50 rana 30”65), Egle Pintimalli, autrice di due personali nel dorso (50 do 31”57, 100 do 1’06”81), Andrea Vacchino (100 rana 1’05”20), Emma Maridort, autrice del personale nei 100 dorso (1’11”67) e nei 50 rana (35”32), Giulia Grieco, che si migliora sia nei 200 stile libero (2’14”02), sia nei 200 misti (2’30”21), Giorgia Zanusso, che sfiora il personale nei 50 stile libero, Angelica Scattone, Ilaria Ferrario, Ilaria Pagliarulo, Denis Contati, vicino ai suoi primati in 50 stile libero e 100 farfalla.