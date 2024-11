Fulgor Basket: ancora fatale l'ultimo quarto

Ritmi alti e qualche errore in avvio, con la Paffoni che gioca meglio lontano dalla palla pur sbagliando qualche tiro di troppo da vicino. Treviglio apre il parziale colpendo con Vecchiola, Marcius e Abega, costringendo al timeout Eliantonio (14-7). Misters sblocca la Paffoni, che resta in scia anche grazie al bel gioco a due Corgnati-Balanzoni. 20-18 dopo 10’ di gioco, con i padroni di casa costretti a rinunciare a Marcius per tutto l'incontro dopo l'infortunio all'8'. Partita che prosegue punto a punto, poi, a 7’23’’ dall’intervallo una piacevole notizia non solo per il mondo Fulgor Basket: il rientro in campo di Diego Terenzi, che dopo mesi di stop per infortunio rivede il parquet di gioco. Le squadre si spengono sul 24-20, poi Misters accende la Paffoni, mentre il classe 2005 Zanetti prende fiducia. Treviglio sfrutta i secondi possessi, la Fulgor accusa leggermente i problemi di falli, ma il punteggio resta in equilibrio, alla pausa lunga è 37-36 Treviglio grazie al canestro di Corgnati in allontanamento.

Luigi Sergio apre nel migliore dei modi il secondo tempo bianoverde segnando da oltre l’arco sul pick and pop, mentre Mazzantini si mette al lavoro segnando due punti difficilissimi. Vecchiola prova ad alzare i ritmi della contesa, la Paffoni è fallosa da tre e paga qualche palla persa di troppo, ma ha il merito di non mollare mai e rimanere lì, ancora con Misters e Mazzantini. Treviglio sfrutta l’energia di Abega e la lucidità del giovane Zanetti, la Fulgor risponde con la schiacciata in contropiede di Corgnati e la tripla di Stepanovic. La partita si infiamma: tripla allo scadere di Balanzoni e risposta di Zanetti, 60-57 a 10’ dalla fine. In avvio di quarto periodo la Paffoni sbaglia qualche buon tiro, prima di rivedere la luce grazie a Francesco Paolin. A 6’ dalla fine, come a Legnano, i rossoverdi vanno in affanno: errore da vicino di Stepanovic, tripla del +7 Treviglio con Cagliani e rottura prolungata che punisce oltre misura la formazione di coach Eliantonio. Finisce 85-72 per Treviglio.

Poco tempo per pensare al KO, l’estenuante campionato proseguirà mercoledì sera alle 20:30, in casa, contro Desio.

TAV Treviglio Brianza Basket 85

Paffoni Fulgor Basket Omegna 72

Parziali (20-18, 17-18, 23-21, 25-15)

TAV Treviglio Brianza Basket: Giacomo Zanetti 21 (3/5, 3/6), Lionel Abega 16 (3/6, 1/2), Luigi Sergio 10 (3/6, 1/1), Tommaso Vecchiola 9 (3/5, 1/6), Matteo Cagliani 9 (2/5, 1/6), Aleksandar Marcius 7 (3/3, 0/0), Davide Reati 7 (3/5, 0/4), Denis Alibegovic 6 (3/8, 0/2), Luca Manenti 0 (0/1, 0/0), Gian marco Drocker 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Saverio Mazzantini 14 (4/5, 0/2), Matteo Corgnati 13 (3/5, 1/2), Andris Misters 11 (4/6, 1/5), Jacopo Balanzoni 11 (3/7, 1/1), Francesco Paolin 9 (0/1, 2/6), Massimiliano Ferraro 7 (2/3, 1/4), Arsenije Stepanovic 7 (2/7, 1/2), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0), Matteo Maruca 0 (0/0, 0/1), Tommaso saverio Bellarosa0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0).