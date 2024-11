Club76: tutti i risultati del weekend

Ieri pomeriggio, domenica, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, hanno strappato un set alla corazzata di Conegliano, in casa al PalaFenera di Chieri, cedendo 1-3.

In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 3-1 contro Sim Immobiliare Novara. In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto con un netto 3-0 contro l'Igor Volley Novara. I

n campo anche la Serie B2 di Chieri. Le ragazze del duo Moglio-Ollino hanno vinto al tie-break 3-2 contro CUS Pavia. Il Chieri76 vince meritatamente una gara sofferta e giocata con molti alti e bassi. Le collinari portano a casa i due punti giocando con grande impegno. Top scorer per le biancoblù Biagianti con 19 punti, seguita da Zussino con 15 e da Lavagnino e Giannelli con 14 punti a referto. Prossima gara a Pavia domenica 17 novembre alle 18 contro Tecnilux.

L’U18 di Chieri tornerà in campo al PalaFenera il 13 novembre alle 20,45 contro Pinerolo. Altri tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 regionale del Playasti guidate da Silvia Asola, che superano 3-0 l’Alessandria Volley, assicurandosi il primo posto in classifica a punteggio pieno.

In Serie C il Club76 Playasti ha affrontato la formazione del Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, cedendo 2-3. Durante il lungo match, le “clubbine” hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter mettere in difficoltà avversarie abili e esperte, portando la partita al quinto set, cedendo soltanto al tie-break. Questo primo punto in classifica è fondamentale non solo per il tenere alto il morale, ma anche per continuare a lavorare nella direzione giusta. Weekend di riposo, invece, per l'’U16 Club76 Playasti.

In I Divisione, invece, le ragazze, in trasferta infrasettimanale, hanno vinto 0-3 contro Dronero Dragons. Buona partita anche per l'U14 Club76 Fenera Chieri Gold, che ha vinto 0-3 incontrando il Volley Parella.