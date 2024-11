FISI-AOC: Biathlon a Bergemolo e Sci di Fondo a Livigno

BIATHLON – I RISULTATI DELLA GARA PROMOZIONALE (MEMORIAL EZIO FIANDINO) DI BERGEMOLO

Una splendida giornata con cielo terso e colori autunnuali ha accolto gli atleti piemotesi che si sono trovati a Bergemolo (Cn) per la gara promozionale di corsa e tiro con i fucili ad aria compressa e calibro 22. La manifestazione, organizzata dallo sci club Valle Stura, in collaborazione con il Comune di Demonte e l’Unione Montana Valle Stura, è stato anche un modo per ricordare il compianto Ezio Fiandino, apprezzato tecnico e colonna del biathlon regionale e nazionale, oltre essere stato uno dei fondatori dello sci club Valle Stura e prima ancora dello sci club Festiona.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria Allievi maschile è stato Matteo Parola (Valle Stura) che si è imposto sul compagno di solidazio Gabriele Siccardi. Terza piazza per Pietro Parola (Valle Stura). Si è fermato ai piedi del podio Tommaso Merana, anche lui portacolori dello sci club Valle Stura.

Al femminile, Alice Tomasin, unica partecipante, ha chiuso in 29’23.0. I 3 giri da 300metri ciascuno, non hanno impensierito Maddalena Palumbo (Valle Maira) che si è aggiudicata il gradino più alto del podio nella categoria cuccioli femminile. Alle sue spalle si sono classificate Sofia Giostra (Valle Pesio) e Carlotta Nessi (Valle Maira) che hanno chiuso rispettivamente aal 2° e 3° posto. Tommaso Palumbo (Valle Maira), unico partecipante al maschile, ha chiuso in 9’28.0. Nella categoria Ragazzi la distanza da percorrere era di 4 giri da 600 metri ciascuno e ad aggiudicarsi la vittoria al femminile ci ha pensato Emma Isoardi, rappresentate dello sci club Valle Maira, che ha vinto sulla compagna di squadra Adele Aimar. Al maschile, tripletta dello sci club Valle Stura: la vittoria è andata a Carlo Simon sui compagni.

Tommaso Occelli e Gabriele Ruffino, che hanno concluso rispettivamente al 2° e 3° posto. Agli atleti più esperti con il calibro 22 è toccato chiudere la bella giornata: al femminile doppietta dello sci club Valle Ellero con la vittoria di Lodovica Raineri su Marianna Dho. Al maschile, Giacomo Maurino (Valle Stura) ha si è imposto su Andrea Occelli (Valle Stura). Sul terzo gradino del podio è salito Luca Fulcheri (Valle Ellero).



SCI DI FONDO – BEATRICE LAURENT VINCE LA NORDIC SPRINT DI LIVIGNO: I RISULTATI DEL TEST IN TECNICA CLASSICA

Giorni di test a Livigno dove nella giornata di lunedì 11 novembre si è svolta una sprint in tecnica classica, con molti atleti della nazionale juniores e del gruppo AIN dell’Italia al via. Un test declinato secondo il format della nordic sprint, che dopo la qualificazione volta a definire la composizione delle batterie (dal 1° al 6° nella prima batteria, dal 7° al 12° nella seconda, ecc..) ha permesso a tutti gli atleti di sfidarsi in tre ulteriori turni. Nessuna eliminazione tra un turno e l’altro, ma la promozione dei primi due di ogni batteria verso la batteria più superiore e la retrocessione degli ultimi 2 verso quella inferiore, con il risultato finale definito dall’ordine d’arrivo dell’ultimo turno.

Al femminile, il risultato del test di Livigno incorona Beatrice Laurent, atleta classe 2005 della nazionale juniores e portacolori delle Fiamme Gialle, padrona della gara fin dal turno di qualificazione. La fondista cresciuta nello Sci Nordico Pragelato riesce così a mettersi davanti a tutte, precedendo sul traguardo l’atleta classe 2003 del Centro Sportivo Carabinieri Ylvie Folie (3ª in qualificazione) e la propria compagna di nazionale Romina Bachmann (4ª in qualificazione), rappresentante dei Carabinieri.

Al maschile, al contrario, le batterie hanno restituito un risultato ben diverso da quello della qualificazione. Se nel round in solitaria era stato il cuneese Lorenzo Romano (1997, Carabinieri) a far segnare il miglior tempo davanti a Benjamin Schwingshackl (2002, Carabinieri) e Marco Pinzani

(2006, Fiamme Gialle), dopo le ultime batterie sono le giovani leve a sorridere. A vincere infatti è proprio l’atleta di Tarvisio Marco Pinzani, protagonista di una bella prova che gli permette di stare davanti al suo compagno di nazionale juniores Federico Pozzi (2006, Fiamme Oro), con Lorenzo Romano che chiude invece in 3ª piazza. Recupera posizioni rispetto la qualifica Edoardo Forneris (Esercito) che termina al 12° posto, mentre ne lasacia qualcuna rispetto le qualifiche Alessio Romano (Carabinieri) che chiude al 18° posto.