Bea Chieri: super vittoria dei Leopardi, battuta Casorate

Domenica 10 novembre la Prima Squadra di coach Conti ha ospitato GS Casorate, fino a questo momento a quota 4 vittorie e una sola sconfitta in Serie C Interregionale.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Galliera Ricci, Gatti, Stiffi, Amadu e Drame. Coach Allegretti risponde con Bernardi, Paparella, Beretta, Pirovano e Pariani. Iniziano meglio i padroni di casa, guidati dalle triple di un ispirato Marco Stiffi (6 i canestri dalla lunga a bersaglio per il 14 di BEA). Dopo il timeout di coach Allegretti, Casorate si rianima e riesce a contenere le azioni offensive dei chieresi, e con un parziale di 7-0 impatta la partita a quota 12 grazie a un ottimo ingresso in campo di Ciardiello. Il primo quarto termina con una serie di botta e risposta per concludere il primo periodo, con gli ospiti avanti di 3 lunghezze.

La seconda decina è catratterizzata da continui ribaltamenti di fronte: Casorate parte meglio, sfruttando soprattutto i tiri liberi e creando un piccolo solco tra le due squadre. BEA reagisce sugli scudi di Wisdom Okoro, un fattore sia difensivamente che offensivamente, riportando i Leopardi a contatto. Si arriva alla pausa lunga con Casorate in vantaggio 35 a 38.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, BEA sfrutta l’inerzia conquistata sul finire del secondo periodo, continuando a costruire buone trame in attacco e a costringere Casorate a qualche tiro un po’ più forzato. I lombardi non trovano la via del canestro e i Leopardi sfruttano le imprecisioni ospiti per andare in vantaggio. La tripla di Bernardi sul finire della terza decina fissa il punteggio sul 54 a 51. Ultima decina che premia l’intensità della squadra di coach Conti: Casorate parte meglio, con il canestro e fallo di Zorzan per pareggiare la partita. Fino a 4 minuti dalla fine il tabellone vede ribaltarsi la testa della partita per più volte, poi sono i Leopardi a prendere il controllo. Stiffi segna ancora da lontano, mentre capitan Drame fa il bello e il cattivo tempo vicino a canestro. Con il +7 a due giri di orologio dalla fine i lombardi tentano la rimonta, ma il tempo a disposizione è troppo poco. finisce 74 a 63 in favore dei Leopardi.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna in trasferta per una grande classica delle ultime stagioni. Sabato 16 novembre i Leopardi saranno impegnati nella difficile partita con PNC Basketball. Appuntamento alla Palestra Scuole Medie di Nole alle ore 21:00.

BEA CHIERI 74

G.S. CASORATE 63

Parziali (14-17, 35-38, 54-51)

CHIERI: Drame 22, Stiffi 20, Galliera Ricci 10, Okoro 6, Gatti 6, Amadu 6, Musto 4, Moris, Ruà, Viggiano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Mazzardis

CASORATE: Ciardiello 14, Pariani 13, Bernardi 12, Pirovano 10, Beretta 7, Zorzan 3, Paparella 2, Belotti 2, Antonetti, Rotoni, Campo N.E, Bellotti N.E. All. Allegretti, 1° Ass. Senesi, 2° Ass. Vanossi, Acc. Porcelli