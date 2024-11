Evento di beneficenza: partita di calcio a 8 per "Chi ha il coraggio di denunciare"

L'associazione U.D.I. Uomini e Donne Insieme ETS , iscritta all'ente certificatore RUNTS , ha come focus principale il contrasto alla violenza sulle Donne ed alle violenze tutte. U.D.I. si contraddistingue per essere un’associazione in Italia che ha deciso di "provare con convinzione" a contrastare in maniera incisiva e decisiva il fenomeno della violenza in genere e contro le Donne in particolare, oltre ad un Team di Professionisti/e che opera in stretto contatto con il direttivo.

Un'associazione che è l'unica, pur essendo "no Profit", a creare Progetti, anche in autofinanziamento, volti alla prevenzione della violenza di genere e non. La caratteristica peculiare di U.D.I. Uomini e Donne Insieme ETS rispetto alle altre associazioni, consiste nel fatto che, oltre ad intervenire in aiuto di coloro i quali ne hanno necessità in quanto hanno già subito violenza, proattivamente, intende sviluppare Progetti volti alla prevenzione del fenomeno.

In data 15 Novembre con inizio alle ore 20.30, si terrà una partita di calcio a 8 presso il Pala Gianni Asti tra l’associazione Ex Calciatori Granata e l’associazione U.D.I. Uomini e Donne Insieme, dove parteciperanno insieme a U.D.I., Simona Sodini e altre ex calciatrici professioniste, per un mix di squadra, appunto Uomini e Donne Insieme, oltre lo speaker d'eccezione, Stefano Venneri, speaker ufficiale del Torino FC e la presenza della TV Rete7.

Il ricavato e le donazioni dell’evento saranno a disposizione in un Fondo, da utilizzarsi per “Chi ha coraggio di denunciare”, sostenendo costi Legali e cure Psico Terapeutiche per quelle Donne che denunciano, che hanno subito e stanno subendo violenze.



Sul sito www.udionlus.it è iniziata la prevendita online dei biglietti.

Vi aspettiamo numerosi, ma l'importante è partecipare anche senza essere presenti.