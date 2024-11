Pasta ci crede, ma non basta!

LA GARA

Coach Cagnazzi esordisce con Isoardi, Uggè, Parlani, Minarelli ed Ercole. Coach Lisa risponde con Ramella, Giaccardo, Ravinale, Chaif e Bonino. Iniziano meglio le Grifone che sbloccano la gara con Minarelli, si compattano in difesa ed eseguono buoni attacchi. Già nella seconda decina arriva la prima reazione delle locali che provano a riportarsi a contatto ma vengono respinte da Ercole e compagne. Si arriva alla pausa lunga sul 27-31 per le gialloblù.

Al rientro in campo dagli spogliatoi sono nuovamente le Grifone a spingere per prime sull’acceleratore, le triple di Isoardi e Prezzi portano le ospiti sino al massimo vantaggio a metà periodo. Qui Area Pro cambia completamente la propria difesa e, punto dopo punto, ricuce lo strappo fino al sorpasso negli ultimi minuti di gara. Finisce 68-54, con le Grifone che se la giocano ma non riescono a strappare due punti che sarebbero stati importanti.

IL COMMENTO

«Ho visto molti passi avanti dal punto di vista del gioco e della compattezza di squadra. Peccato per il finale in cui non siamo riusciti a trovare una soluzione ad un momento di difficoltà. Nonostante il risultato i segnali positivi ci sono e ci devono dare fiducia per la prossima gara in casa» le parole di coach Cagnazzi.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo impegno per le ragazze di coach Cagnazzi è previsto per sabato 16 novembre alle ore 20.30 contro Venaria Basket presso il Palazzetto di Via Leopardi.

AREA PRO 68

POLISPORTIVA PASTA 54

Parziali (6-14; 27-31; 46-47)

PASTA: Isoardi 12, Parlani 7, Iagulli 3, Minarelli 7, Prezzi 8, Uggè, Ercole 13, Ciuffardi 4. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino.

AREA PRO: Giaccardo 16, Chaif 10, Ramella 10, Mattiazzi 9, Brizzi 6, Salvetti 6, Lanzillotti 5, Ravinale 3, Boeris 2, Surra 1, Bonino, Curti ne. All. Lisa.