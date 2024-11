FIE & Fiöi Volley Busca: i risultati del settore giovanile

Vince la Serie C del Volley Busca il derby con il Volley Parella Torino in un match combattutissimo fino al tie-break. Una partita altalenante con buone prestazioni nei set vinti e qualche errore di troppo in quelli persi. Un importante vittoria per i ragazzi di coach Barbiero che smuovono la classifica dopo quattro giornate complicate portando un ritrovato entusiasmo per proseguire al meglio il campionato. La partita della serata di Sabato è stata affiancata dallo Sponsor Match Day Falegnameria GMG che, dopo aver offerto una pizzata a tutti i presenti, ha premiato, attraverso il titolare Alessandro Marino, come “El Pì Brau” (il migliore in campo) di giornata Federico Giraudo, schiacciatore della compagine buschese. Ad assistere al match e a fare gli onori del comune, insieme ai numerosi tifosi, anche l’assessore allo Sport di Busca Diego Bressi e la vicesindaca Beatrice Aimar.

Altri due punti importanti portati a casa per le ragazze della Serie D in trasferta a Volpiano. Un match che ha visto la squadra buschese vincere i primi due set giocando un'ottima pallavolo. Un calo di prestazione e una crescita da parte delle avversarie hanno portato la partita al tie-break nel quale la squadra di coach Lamberti si è imposta nettamente e si è aggiudicata l’incontro.

Complicato il match della Serie D maschile contro una squadra avversaria di ottimo livello come Pallavolo Torino. I ragazzi di coach Tassone hanno giocato una discreta pallavolo ma non sono mai riusciti ad entrare completamente in partita. Ci sono state delle opportunità durante il match ma è mancata la zampata finale per portare a casa un altro set e raggiungere il tie-break per far ripartire la partita.

La prossima giornata vedrà il ritorno nel palazzetto di casa delle ragazze della Serie D che nella serata di sabato 16 Novembre sfideranno, a partire dalle ore 20.30, il MTV Moncalieri Testona Volley.

Le delegazioni maschili saranno invece impegnate in trasferta a Torino. Il palazzetto di Via Tiziano 43 vedrà i ragazzi della Serie C affrontare alle ore 18.00 l’Ascot Lasalliano Volley e i ragazzi della Serie D sfidare alle ore 21.00 il Kolbe Volley Toplay.



RISULTATI DELLA GIORNATA

Serie C Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Volley Parella Torino 3-2

(24-26/25-16/23-25/25-19/15-11)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino, Mapelli 8, Bertone 10, Bellanti 20, Colasanti 1, Giraudo F. 26; Girardi (L1); Arnaudo, Barberio 11, Pellegrino 1. N.e. Mastantuoni, Merola (L2).

I All.: Mario Barbiero

II All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 39%; Muri: 15; Ace: 3.



Serie D Femminile

Tempocasa Volley Academy Volpiano - Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 2-3

(17-25/19-25/25-17/25-19/5-15)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Bertaina, Giraudo, Martinasso, Cassini, Garello; Cavallo (L1); Bonardello, Cirla, Re.

I All.: Massimo Lamberti

Serie D Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Pallavolo Torino 1-3

(22-25/22-25/31-29/14-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi, Ballari 22, Masoero 2, Rosati 11, Baldi 18, Grandis 4; Drocco (L1); Chiapella 1, Forestello, Sgura 4, Massa (L2). N.e. Busi, Dobrev, Giraudo A.

I All.: Gianpiero Tassone

II All.: Mario Barbiero

Ricezione positiva: 56%; Attacco: 33%; Muri: 9; Ace: 4.