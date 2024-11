USD Tennis Beinasco presegue il cammino e guarda con fiducia al futuro

L’ Unione Sportiva Tennis Beinasco continua il suo cammino. La Club House, punto di accoglienza del circolo, è stata recentemente rinnovata per accogliere i soci e le loro famiglie nonché coloro che vorranno far parte di quella che può a ragione definirsi una grande avventura, di passione ma anche di spirito imprenditoriale.

«Il circolo prosegue la sua attività in un contesto familiare - specifica Elena Vetere - nel cui ambito rientrano le due squadre femminili di serie A1 e A2. Le ATP Finals e la presenza di atleti della levatura di Jannik Sinner hanno dato un certo impulso alla nostra città ed anche all’attività del circolo dove si è riscontrata una maggiore affluenza contestuale ad una crescita sul territorio del generale interesse per il tennis».

Encomiabile è l’opera del responsabile tecnico del circolo, il maestro nazionale FITP Francesco Fiumanò, e dello staff dei preparatori atletici. La scuola TENNIS è cresciuta con una maggiore adesione sin da inizio stagione, come dimostra l’incremento dei suoi numeri pari al 15%. Maggiore è anche l’interesse verso la scuola da parte delle ragazze che oggi rappresentano una buona quota rispetto ai ragazzi e in confronto al rapporto di alcuni anni fa.

«Precursori» - afferma Elena Vetere - nel descrivere la storia e la crescita del circolo. «Ai tempi dei primi tornei open, dal 2003 al 2013, sia maschili che femminili, i premi previsti per entrambi i generi erano di pari livello e valore».

«Aspetto unico al tempo e non trascurabile. Ad oggi si è arrivati ad una percentuale femminile ancora migliorabile - aggiunge Elena Vetere - del 43%. Un risultato soddisfacente lungo il cammino intrapreso nell’ottica del progredire costante».

«Particolare è l’attenzione del circolo al riguardo. A tal proposito – prosegue Elena Vetere - notevole è stato l’investimento nel tempo sulle squadre femminili, cresciute e migliorate negli anni, sempre capitanate da donne. Per la stagione corrente le squadre hanno accolto al loro interno nuove atlete e nuova forza tesserando l’italiana Jennifer Ruggeri e la slovena Dalila Jakupovic per la A1, la promettente piemontese Gaia Maduzzi per la A2. Si apprezzano l’impegno e la forza con cui le giocatrici hanno partecipato ai campionati anche quest’anno. La stagione, purtroppo, non è stata particolarmente propizia a causa di dettagli che se fossero girati in modo diverso avrebbero permesso un’altra lettura. Al momento la concentrazione è massima per il mantenimento della categoria ed una nuova ripartenza il prossimo anno. Il circolo accresce la sua esperienza con le squadre condividendo ogni emozione con le stesse. Dalla conquista della serie A2 prima e dopo dell’A1, allo scudetto del 2018, passando per tre anni di esperienza internazionale con l’ITF 25.000 $ fortemente impegnativo su tutti i fronti – dal punto di vista economico e da quello organizzativo e di impiego di risorse e tempo -, però altrettanto gratificante in ragione dell’obiettivo realizzato e vissuto dalla UST Beinasco».

Il percorso prosegue per il circolo e la sua organizzazione con notevole impegno in termini di tempo e risorse. Un’attività supportata dagli Sponsor che rispondono ai nomi di SGE s.r.l, da oltre trent’anni azienda leader nell’ambito della consulenza energetica per le aziende nonché main sponsor che ha promosso sin dall’inizio l’avventura delle competizioni a squadre, Piemonte Energy S.p.A. e Candiotto Gomme che si sono aggiunte lungo il cammino con il loro prezioso sostegno.

Di strada ne è stata fatta molta e lungo il percorso si sono aggregate molte unità: «Dalle categorie inferiori – conclude Elena Vetere - siamo cresciuti anno dopo anno grazie all’impegno forte e costante da parte nostra e soprattutto grazie a tenniste che hanno dato il massimo fino al momento del ritiro. È il caso di Elena Pioppo, di Eva Fislova, della stessa capitana in A1 di oggi, Cristina Coletto. Così di Nathalie Vierin, ex giocatrice di caratura internazionale oggi capitana della A2. Due persone speciali che sono diventate madri e non hanno perso il trasporto per questo gioco e le nostre atlete, che guidano con grande passione. Ex e capitane che hanno saputo trasmettere, e di ciò andiamo fieri come dirigenti, questo spirito a coloro che si sono aggiunte lungo il cammino che ha avuto il proprio apice nel 2018 quando abbiamo conquistato lo scudetto nella massima serie. Il coronamento di un sogno nel quale continuiamo a credere perché il potenziale è ancora importante».