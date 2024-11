La Reale Mutua Torino in trasferta contro Nardò

Un nuovo turno infrasettimanale attende la Reale Mutua Basket Torino , ospite dell’ HDL Nardò Basket nell’undicesima giornata di campionato. I gialloblù sono diretti in Puglia con il morale nettamente risollevato dopo aver espugnato in maniera clamorosa il PalaDozza di Bologna, battendo la Fortitudo al supplementare per completare una rimonta dal -19 del terzo quarto. Un successo importante nonché una grande dose di fiducia per Torino dopo le recenti prestazioni negative. I gialloblù però non possono riposarsi: il tempo di tornare sotto la Mole, preparare tatticamente il turno infrasettimanale e poi volare immediatamente verso il Salento, dove ad attenderli c’è un avversario ostico che sa rendere la vita difficile agli avversari specialmente in casa. Appuntamento per domani sera, mercoledì 13 novembre alle ore 20.30 al Palasport “San Giuseppe da Copertino” a Lecce, in un match che sa tanto di esame per confermare quanto di buono è stato mostrato nella rimonta del PalaDozza.

Il centro gialloblù Fadilou Seck ha confermato le insidie del prossimo impegno e l’intenzione di mostrare la stessa personalità dell’ultima vittoria contro la Fortitudo: «Andiamo a giocare contro una squadra molto aggressiva, capace di raggiungere risultati positivi soprattutto in casa. Sarà quindi una partita insidiosa e per niente semplice. Il nostro obiettivo è riportare con noi quanto di buono abbiamo fatto per vincere a Bologna, in termini di atteggiamento, energia, muovere la palla e fidarsi l'uno dell'altro. Non sarà facile ma se scendiamo in campo con il giusto carattere e la giusta energia avremo buone chance di portare a casa il risultato».

Alessandro Iacozza, assistente di coach Boniciolli, ha analizzato così la partita di domani sera contro la formazione salentina: «Ci attende il quarto turno infrasettimanale di questa stagione. Nardò presenta un roster di grande talento e atletismo. In attacco il dato statistico più evidente è che il 78% dei punti finora realizzati in questa stagione arrivano da quattro giocatori: la coppia USA formata da Avery Woodson, eccellente guardia tiratrice, e Wayne Stewart, ala capace di fare canestro da qualsiasi distanza, più l’esperto lungo Antonio Iannuzzi e la guardia Aristide Mouaha. Sappiamo che sarà un’altra trasferta difficile, all’interno di questo lunghissimo campionato, per la qualità dei nostri avversari che finora hanno costruito il loro record in classifica grazie alle partite casalinghe. Per noi ovviamente le cose non cambiano e il focus, al di là dell’avversario, rimane sempre quello di produrre in campo il massimo sforzo possibile orientato al raggiungimento dei nostri obiettivi difensivi ed offensivi».

GLI AVVERSARI – HDL NARDÒ BASKET

Ad attendere la Reale Mutua a Lecce c’è l’HDL Nardò Basket di coach Luca Dalmonte, tecnico di grande esperienza sia in Italia che all’estero. La squadra pugliese arriva al match di domani con lo stesso bilancio dei gialloblù, a quota 4 vittorie in 10 partite, di cui tre successi sono arrivati proprio tra le mura amiche: ciò conferma il fatto che conquistare una vittoria a Lecce sia tutt’altro che banale. Se la Reale Mutua arriva in Puglia cercando di dare continuità alla sua crescita dopo il successo a Bologna, Nardò invece scenderà in campo con voglia di riscatto dopo le sconfitte consecutive rimediate lontano dal parquet di casa – a Piacenza e Verona – cercando così di ritrovare una vittoria sfruttando il proprio fattore campo.

La formazione pugliese ha nel suo duo americano le principali armi offensive: il playmaker Avery Woodson è il 4° miglior scorer del campionato con 19.1 punti di media mentre l’ala Wayne Stewart Jr. è un’ala versatile che viaggia a 15 punti a partita e che cercherà di riscattarsi dopo essere rimasto a secco nell’ultima partita persa a Verona. Nel gruppo degli italiani, emerge sotto canestro il nome di Antonio Iannuzzi, lungo esperto e con punti nelle mani. Sul perimetro, a completare il quintetto base, ci sono Aristide Mouaha, giocatore che porta una buona consistenza offensiva, e l’esterno di origine serba Lazar Nikolic. Dalla panchina escono due giocatori che conoscono la categoria come l’ex Reale Mutua Ruben Zugno, nel ruolo di backup del play titolare Woodson, e l’ala grande Michele Ebeling. A completare le rotazioni ci sono i 23enni Lorenzo Donadio, nel ruolo di guardia/ala, e il centro senegalese Elhadji Thioune a portare fisicità nei minuti in cui è chiamato in campo.

INJURY REPORT

Ruben Zugno, playmaker classe 1996 dell’HDL Nardò Basket, ha vestito la maglia della Reale Mutua nella stagione 2021/22, giocando insieme ad Aristide Landi.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).