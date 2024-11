FIE & Fiöi Volley Busca: i risultati del settore giovanile

Debutto stagionale per le giovanissime che partecipano al campionato di Under 13 Fipav e Under 14 Ragazze CSI . Un weekend costellato da vittorie per le ragazze di coach Oscar Garino che vincono entrambe le partite giocate. Nel pomeriggio di sabato il primo match CSI contro VBC Valle Stura si è chiuso 2-1 per la squadra buschese con il primo set dominato dalle avversarie e con tanti errori delle ragazze di Busca. Si sono poi ribaltati gli equilibri nel secondo e terzo set che, giocati con più ordine e qualche errore in meno, hanno portato alla vittoria. La giornata di Domenica ha invece visto la squadra affrontare e battere il Volley Valle Po per 3-0 nel campionato Under 13 Fipav. Dopo un primo set molto lottato e terminato a pochi punti di distanza, il secondo e il terzo hanno mostrato tratti di buon gioco da parte della squadra buschese che ha concluso il match agevolmente.

L’Under 14 ha invece affrontato un match contro una squadra impegnativa come quella cuneese che non ha lasciato molti spazi per il gioco delle atlete di coach Perotti. Nonostante il risultato, le ragazze hanno mostrato tratti di miglioramenti avvicinandosi alle avversarie nel secondo set.

Una buona prestazione a metà per la squadra dell’Under 16 che, dopo aver vinto un ottimo primo set, non riesce a replicare e cede la vittoria alle avversarie. Iniziano a vedersi buoni spunti dalla squadra di coach Enrico Garino che continuerà a lavorare per ottenere la prima vittoria in campionato.

Buona partita quella giocata dalle ragazze dell’Under 18 che, nonostante il risultato, portano a casa ottime sensazioni. Il match è stato giocato contro una squadra di un livello tecnico superiore che a fine di ogni set, dopo aver giocato punto a punto, allungava il distacco e chiudeva i parziali a suo favore.

Il prossimo weekend si aprirà Venerdì 15 Novembre con le ragazze della Prima Divisione che sfideranno in trasferta a Mondovì alle ore 20.30 il Bam Lpm Monvi Rosso.

Sabato sarà invece dedicato ai match casalinghi dell’Under 14 e dell’Under 14 CSI. Le prime giocheranno alle ore 15.15 contro la Giovanile Genola ‘05 Asd, mentre le seconde alle ore 17.45 sfideranno le ragazze del Volley Saluzzo Move Consulting.

La giornata di Domenica 17 Novembre vedrà invece tutte le squadre impegnate in trasferta. L’Under 16 affronterà alle ore 10.30 a Borgo San Dalmazzo il Libertas Borgo, l’Under 13 sfiderà alle ore 15.00 il Bam Lpm Monvi Blu a Mondovì mentre l’Under 18 giocherà alle ore 18.00 a Barge contro il Volley Valle Po.

RISULTATI

Under 13

Mario Castellino 1933 SM Sottofondi Volley Busca - Volley Valle Po 3-0

(25-22/25-10/25-16)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Andrisani, Graffino, Marega, Raineri, Rosso, Sasia, Serino, Siliano.

I All.: Oscar Garino

II All.: Claudio Chinaglia

Under 14 CSI

VBC Valle Stura - SM Sottofondi Volley Busca 1-2

(25-13/14-25/22-25)

SM Sottofondi Volley Busca: Ballabani, Fino, Forno, Graffino, Marcu, Marega, Serino (L1), Siliano, Rostagno.

I All.: Oscar Garino

II All.: Claudio Chinaglia

Under 14

Lab Travel Cuneo - Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3-0

(25-15/25-19/25-13)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Barale, Garino, Giordano, Matijashi, Pellegrino, Petrone (L1), Ramasotto, Rosso, Selimi, Serino, Tassone.

All.: Sabina Perotti

Under 16

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - Queen Touch Pallavolo Cuneo 1-3

(25-19/21-25/27-29/18-25)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Bramardi, Ferreri, Ferrero, Fiorenzo, Giannasi, Giraudo, Isoardi, Marchisio, Michelini (L1), Negro A.

All.: Enrico Garino

Under 18

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca - Bam Lpm Monvi Blu 0-3

(19-25/19-25/17-25)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Re, Lingua, Golè, Eandi, Bonardello, Bollati G.; Brondello (L1); Bollati S., Ferrua, Garino, Mondino, Paoletto, Rinero, Cavallo (L2).

All.: Massimo Lamberti