GRANTORINO Basketball Draft: l'U19 Eccellenza vince contro Vado

GRANTORINO si presenta al Pala Gianni Asti con tanta voglia di fare bene, nel primo periodo fase di studio iniziale per le due squadre che fanno fatica a trovare la via del canestro. Un po’ di confusione accompagna gli attacchi gialloblù, che riescono a trovare poche volte il fondo della retina. Vado a metà periodo decide di alzare il ritmo e in un amen piazza il parziale che costringe coach Comazzi al timeout. I gialloblù rientrano in campo scarichi e gli ospiti allungano fino all’11-26 di fine quarto.

Nella seconda frazione GRANTORINO stringe le maglie in difesa e inizia ad attaccare con maggiore fluidità. Le due triple consecutive di Quagliotto riducono il gap al -9, ma i biancorossi non mollano la presa e rimangono sempre a distanza di sicurezza. Vado però fatica a rimbalzo, Milone e Bossola volano in contropiede e la panchina ligure ferma il tempo a 1:29 dalla fine del periodo (27-34). I gialloblù escono dal timeout con le idee chiare e Bossola piazza la tripla del -4. Lo Buono nell’azione successiva realizza da sotto per il 32-34. I liguri si sbloccano con il gioco da 3 punti di Pellegrino e negli ultimi 50 secondi GRANTORINO conquista 3 rimbalzi offensivi per poi fissare il punteggio sul 34-37 con Grillo a fil di sirena.

Nel terzo periodo Vado parte subito forte e torna a segnare con regolarità grazie a Lomtadze. I ragazzi di coach Comazzi non trovano più tiri facili fino al jumper di Zumstein che sblocca i gialloblù dopo 3 minuti (36-42). Da metà periodo le squadre si affrontano a viso aperto e tornano a segnare con regolarità, complici le difese poco attente e la frazione si chiude sul 44-50 per gli ospiti.

L’ultimo quarto vede i gialloblù entrare in campo con grande energia. Obase domina nel pitturato, Mancino e Grillo mettono il turbo e i biancorossi vanno in confusione. L’ottima transizione dei torinesi permette a Ferrero di realizzare il canestro del +1 (57-56) e la tripla di Milone di allungare sul +4 (60-56). Vado si sblocca con Mbeledogu da sotto che tiene a contatto i liguri (62-60), ma GRANTORINO non molla. Sale ancora la pressione difensiva dei padroni di casa, ma Pellegrino firma il jumper del pareggio a 29 secondi dalla fine. I gialloblù attaccano forte, Grillo taglia in due la difesa e serve l’assist per Obase che subisce fallo e con grande freddezza realizza entrambi i liberi del 64-62. Negli ultimi 11 secondi Vado ha la palla in mano, ma Zumstein sulla penetrazione di Migone inchioda la stoppata che chiude praticamente la gara. Con ancora 5 secondi sul cronometro i ragazzi di coach Comazzi, grazie a una grande difesa, non concedono un tiro facile a Vado e possono così festeggiare la meritata vittoria.

GRANTORINO Basketball Draft 64

Pallacanestro Vado 62

Parziali (11-26, 34-37, 44-50)

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 13, Ferrero 4, Obase 6, Marcato, Bossola 7, Donnini 2, Lo Buono 4, Mancino 6, Milone 10, Zumstein 4, Quagliotto 6, Losito 2. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.



Pallacanestro Vado: Mana 3, Patrone, Lambert 2, Berta 11, Tridondani 4, Migone 8, Serafini ne, Pellegrino 18, Lomtadze 9, Mbeledogu 7, Pisati ne. All. Imarisio. Ass. La Rocca.