La Bertram batte il Benfica e resta imbattuta in Champions League

Continua senza ostacoli il cammino della Bertram Derthona nella Basketball Champions League . Nell’apertura del girone di ritorno del Gruppo G la squadra bianconera batte il Benfica per 77-71 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, quarto successo su altrettante partite stagionali nella massima competizione per club della FIBA. Guadagnato così il pass matematico almeno per il Play-In, per andare a giocarsi il primo posto finale in classifica e la conseguente qualificazione diretta ai gironi della seconda fase saranno decisive le ultime due trasferte a Chemnitz e Manresa, con quest’ultima che ha espugnato ieri sera il parquet dei tedeschi (78-89) nella sfida inaugurale della quarta giornata.

Contro i campioni in carica del Portogallo, già battuti a Lisbona per 72-58 due settimane fa, Tortona supera le evidenti difficoltà del primo tempo mostrando tutta un’altra faccia nella ripresa, dove il prepotente break di 14-2 in uscita dagli spogliatoi ha iniziato a rimettere le cose a posto nel testacoda del girone dopo il -10 della prima metà gara. Nei cinque minuti finali iniziati in una situazione di equilibrio ma con la squadra di Lisbona ancora avanti, 67-68, Tortona la vince con la difesa, con una serie di recuperi che vede brillare Vital (5 rubate totali), e dall’altra parte del campo con Severini (il più costante dei bianconeri) e soprattutto Strautins, autore di un 7-0 tutto personale per il sorpasso e l’allungo del 74-68 a 1’59” dal termine, rifinito da un intercetto difensivo sempre del lettone da cui scaturisce il canestro di Kamagate che a -90” porta Tortona al +8 non più recuperabile dall’apprezzabile avversaria portoghese, riuscita a spaventare fortemente i padroni di casa malgrado le assenze di due dei suoi americani, Ahmaad Rorie (già assente all’andata) e Tyler Stone.

In classifica la Bertram mantiene così la testa solitaria a quota 8 punti rispedendo indietro Manresa a 2 lunghezze di ritardo, mentre le due sconfitte di questo turno, Chemnitz e Benfica, restano rispettivamente a 2 e 0 punti. Per la Champions League c’è ora quasi un mese di pausa, per il Derthona si riprenderà il 10 dicembre con la trasferta a Chemnitz e il 17 dicembre sul campo di Manresa per conoscere il suo destino dopo questa prima fase. In campionato l’appuntamento è invece molto più vicino, domenica alle ore 17:30 al PalaEnergica arriva la Germani Brescia per l’ottava giornata della Serie A Unipol, ultimo turno prima della pausa per gli impegni delle nazionali.

DICHIARAZIONI

In conferenza stampa si presenta il miglior marcatore della sfida, Arturs Strautins: «Non è stata una buona partita per noi, ma la cosa più importante è come abbiamo iniziato il terzo quarto, il carattere mostrato. Abbiamo fatto vedere di essere capaci di combattere e uscirne vincitori anche in una situazione diventata complicata come quella di stasera».

«Non c’è da aggiungere molto alle parole di Arturs», è l’incipit di coach Walter De Raffaele. «Sono d’accordo con lui, siamo stati molto morbidi nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo cambiato faccia. Il Benfica ha giocato molto bene, per noi è una vittoria importante proprio per la capacità di averla ribaltata dopo una discreta parte di gara giocata con difficoltà».

Bertram Derthona 77

Benfica 71

Parziali (14-19, 35-45, 57-61)

Bertram: Zerini, Vital 14, Kuhse 11, Gorham 2, Candi, Denegri 5, Strautins 18, Baldasso, Kamagate 9, Biligha, Severini 12, Weems 6. All. De Raffaele.

Benfica: Francisco 10, Broussard 8, Thornton 13, Barbosa, Drechsel 14, Ben Romdhane 4, Gameiro, Relvao 6, Gomes 6, Carvacho 10. All. Alves.

Arbitri: Deman (FRA), Baki (TUR), Vulic (CRO).