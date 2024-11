Volley Parella: en plein per le squadre giovanili con 4 vittorie su 4

Bottino pieno per la Under 17 Maschile contro PVL e per la Under 15 Maschile BLU contro Fenera Chieri, in trasferta, e per la Under 19 Maschile e la Under 15 Maschile ROSSA sul campo amico della Palestra Manzoni: per tutte le squadre ottime prestazioni a testimonianza del buon lavoro che i ragazzi ed i coach stanno svolgendo in palestra.

Primo punto per la nostra Serie C Maschile sul difficile campo di Busca: speriamo sia di buon auspicio per il proseguimento della stagione. Battute di arresto invece per la Serie D Maschile e la nostra 1ªDIV. Maschile: per entrambe, nonostante la secca sconfitta per 3 a 0, si sono visti timidi passi avanti che fanno ben sperare per il futuro.