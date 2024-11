Fulgor Basket: da -16 alla vittoria sulla sirena contro Desio

Chiumenti apre la contesa con un canestro dei suoi, la Fulgor si mostra pimpante con Corgnati, ma il gioco lontano dalla palla di Desio manda ben presto in affanno Balanzoni e compagni, sempre costretti ad inseguire nel punteggio e nel ritmo di gioco. Dopo il 15 a 22 della prima frazione Desio non si ferma: i bluarancio spingono il piede sull’acceleratore, cavalcano Perez e Bartninkas, mentre la Paffoni, pur faticando, chiude a -7 alla pausa lunga.

Dopo l’intervallo ci si aspetta una reazione, ma Desio è in partita e lo dimostra: due triple consecutive di Cipolla, altro canestro di Bartninkas e -16 Fulgor. Qui i ragazzi di coach Eliantonio sono bravi a giocare con pazienza, ad attaccare con decisione andando a conquistare diversi giri in lunetta, ben convertiti.

La tripla col fallo di Maruca è il definitivo segnale del rientro in partita della Paffoni, mentre Desio prova a più riprese a ricacciare indietro la Fulgor, che però con la tripla dell’MVP Corgnati è a -2 al 38’. Cipolla segna un clamoroso canestro in tapin a rimbalzo per il +4 Desio, Corgnati risponde ancora presente, Mazzantini è glaciale dalla lunetta e il resto, attraverso i video social, chi legge dovrebbe già saperlo: Fumagalli gioca con il cronometro, ma il suo incredibile canestro è oltre i 24’’.

Palla alla Paffoni, sul 74 a 74, Misters crea separazione con il difensore, il tiro colpisce il ferro e si impenna, il più lesto ad arrivarci è il più piccolo in campo: il nostro playmaker Matteo Corgnati che segna il buzzer beater del 76 a 74.

Paffoni Fulgor Basket Omegna 76

Rimadesio Desio 74

Parziali (15-22, 14-14, 19-24, 28-14)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 17 (3/5, 2/7), Matteo Corgnati 14 (4/8, 2/3), Matteo Maruca 10 (1/3, 2/5), Saverio Mazzantini 9 (3/4, 0/3), Massimiliano Ferraro 8 (1/2, 2/3), Francesco Paolin 8 (2/4, 0/1), Jacopo Balanzoni 6 (2/5, 0/1), Arsenije Stepanovic 4 (0/2, 0/1), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/1, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)

Rimadesio Desio: Marco Torgano 14 (0/0, 4/8), Alessandro Cipolla 13 (2/6, 3/6), Emilis Bartninkas 13 (6/9, 0/0), Alberto Chiumenti 12 (6/13, 0/0), Daniel alexander Perez 7 (2/2, 1/7), Carlo Fumagalli 6 (2/8, 0/2), Matteo Tornari 5 (1/1, 1/1), Andrea Mazzoleni 2 (1/4, 0/1), Luca Albique 2 (0/0, 0/0), Stefano Elli 0 (0/0, 0/1), Dami Abijo 0 (0/0, 0/0)