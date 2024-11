Lavori in corso in vista di Audi FIS Ski World Cup del 22 e 23 febbraio

Come da programma, il Comitato Organizzatore di Sestriere della tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino è già da tempo al lavoro per curare al meglio ogni aspetto dell’evento in programma il 22 e 23 febbraio 2025. Dopo aver provveduto allo sfalcio dell’erba sui ripidi pendii della pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, sono in fase di pre allestimento le strutture di base dedicate all’accoglienza nella zona che si affaccia sul parterre di arrivo. Nello specifico: una tribuna da oltre 750 posti, l’area hospitality al coperto ed altre strutture di servizio nonché le varie postazioni dedicate alla produzione televisiva che garantirà un’ampia copertura internazionale dell’evento.