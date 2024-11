La Fiaccola dei Torino 2025 FISU WUG verso Mondovì

Ultime tappe per il tour della Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games, che martedì 26 novembre arriverà a Mondovì, capitale italiana del volo in mongolfiera e storicamente conosciuta come "Città degli Studi" alla luce della prima unviersità fondata in loco l'8 dicembre del 1560.

?????I tedofori coinvolti nella staffetta della Guarini partiranno da Piazza Maggiore alle ore 11.00 per arrivare attorno alle ore 12.00 presso la sede del Politecnico (Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 29), dove saranno accolti dalle istituzioni e dai moltissimi studenti delle scuole primarie, secondarie e Università coinvolti.