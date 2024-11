Per Campus sesta vittoria di fila, continua la corsa in vetta

Dopo tante emozionanti e vibranti sfide decise solo all’ultimo tiro ed all’ultimo secondo, la formazione albese si impone d’autorità nella trasferta affacciata sul Mar Ligure.

I ragazzi di coach Jazomucci, infatti, nel secondo periodo sono già in fuga e non si volteranno più indietro (28-43 alla pausa lunga). Nel terzo periodo la forbice si apre oltre le venti lunghezze e con ampie rotazioni, gli albesi suggellano il sesto successo consecutivo (su sei gare disputate) e mantengono la vetta della classifica appaiati all’Amatori Savigliano.

Si torna in campo venerdì sera (20:45) per la sfida in casa che si giocherà al Pala 958 di Corneliano (Via Giardino 3) contro San Mauro Torinese.