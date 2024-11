La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in trasferta a Treviglio contro Bergamo

Dopo due impegni consecutivi al PalaFenera fra campionato e coppa la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in trasferta. L’impegno in programma per l’ottava giornata della Serie A1 Tigotà porta le biancoblù al PalaFacchetti di Treviglio contro il Volley Bergamo 1991 . La partita è in programma domani, sabato 16 novembre , con fischio d’inizio alle ore 18 e diretta su Rai Play .

Il primo confronto stagionale fra chieresi e orobiche vede le due squadre separate in classifica da un punto, Bergamo a 12 pur avendo vinto una partita in meno di Chieri a 11. Si tratta dunque di uno scontro diretto che a sei giornate dal termine del girone d’andata mette in palio punti preziosi anche in ottica Coppa Italia.

Le sfide della scorsa stagione hanno visto Chieri imporsi entrambi le volte, all’andata in trasferta con un sudato 3-2, al ritorno 3-0. I precedenti col Volley Bergamo 1991 sono in tutto sei, con cinque vittorie a uno per Chieri; considerando anche la precedente società orobica i precedenti in A1 salgono a nove, con un un bilancio complessivo di sette affermazioni chieresi a due. Due le ex, entrambe nelle file di Bergamo: Martina Armini e Virginia Adriano.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla vigilia della trasferta è Elena Rolando. La sua analisi parte dalla vittoriosa partita della CEV Challenge Cup che mercoledì ha visto il suo debutto stagionale da titolare: «Giocare è sempre bello e divertente. Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di giocare, per di più che sia successo davanti ai nostri tifosi perché giocare al PalaFenera è sempre un’emozione unica. Sono contenta in generale che la coppa possa dare la possibilità a chi gioca un po’ meno in campionato di far riposare chi gioca di più».

Passando all’impegno di campionato che attende Chieri, il libero biancoblù sottolinea che «Bergamo già l’anno scorso è stata una trasferta molto difficile. Lo sarà anche quest’anno. Loro sono una bella squadra, stanno andando molto bene, sono anche davanti a noi in classifica. Sarà una battaglia. Noi ci troviamo in un momento positivo, con Conegliano si è vista una bella reazione di squadra, dobbiamo ripartire da lì. Siamo un gruppo nuovo a metà, stiamo aggiungendo un tassello alla volta per fare meglio possibile. Sicuramente andremo a Bergamo per combattere».