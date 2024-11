Bottino di vittorie per i Fiöi del Cuneo Volley

Doppia vittoria dell’ Under 15 di coach Rizzo che conclude 3-0 entrambi i match disputati. Due buone partite che iniziano a far intravedere i primi frutti sia nei fondamentali di attacco che in battuta. Ambedue i match sono stati gestiti in maniera ottimale da tutti i Fiöi biancoblù che hanno avuto la possibilità di ruotare durante il corso delle gare.

Vincente la trasferta monregalese dei ragazzi dell’Under 19 allenati da coach Tassone che grazie a una buona battuta sono riusciti ad avere sempre l’inerzia del gioco dalla loro parte.

Nonostante qualche assenza, vince anche l’Under 19 di coach Barbiero e Tomatis il match casalingo contro Revolution Asti. Una partita giocata contro una squadra agguerrita e compatta che però non ha impedito ai ragazzi biancoblù di esprimere un buon gioco alternando tutti gli atleti presenti in rosa.

Ha avuto la meglio la squadra di coach Rizzo nel derby cuneese Under 17. Una buona pallavolo espressa da entrambe le squadre con ottimi segnali per il futuro dai più piccoli e un atteggiamento sempre vincente condito con buon gioco dai più grandi.

Una partita tutta in crescita quella dell’Under 15 Lab Travel Cuneo che, dopo un inizio con il freno a mano, reagiscono e nei set successivi si portano sempre più vicini agli avversari nei parziali. Nonostante il risultato iniziano a intravedersi spunti interessanti da parte dei giovanissimi cuneesi.

Più complicati i due match della Prima Divisione che vengono entrambi vinti dagli avversari. Un buon terzo set conquistato a Savigliano fa ben sperare per il futuro della squadra nelle partite successive.

Si torna in campo già domani Sabato 16 Novembre al Pala ITIS con il derby biancoblù Under 15 alle ore 15.00. Nella mattinata di Domenica saranno invece impegnate le Under 17. La Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo giocherà in trasferta ad Asti alle ore 10.00 contro i padroni di casa del Revolution Asti. Sempre alle ore 10.00 ma davanti al proprio pubblico al Pala ITIS la Lab Travel Cuneo sfiderà la Pallavolo Alba.

Lunedì avrà inizio il girone di ritorno dell’Under 19 che vedrà i ragazzi di coach Barbiero e Tomatis affrontare in trasferta il Virtus Boves alle ore 21.00. Mercoledì sarà la volta della squadra allenata da coach Tassone che, alle ore 20.30, giocherà contro Revolution Asti in casa al Pala ITIS.

Giovedì sarà dedicato al match casalingo della Prima Divisione che alle ore 20.30 affronterà Giovanile Genola ‘05 ASD.

RISULTATI

Under 15

Bellino Arredamenti Volley Savigliano - Lab Travel Cuneo 3-0 (25-15/25-16/25-20)

Lab Travel Cuneo: Belvolto, Brignone, Buttafarro, Di Pasquali, Lisa, Maiorano, Pautassi, Paz y Mino Ruales, Repaci, Sina, Sottile, Vivalda.

All.: Micaela Monge

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - PGS Jolly 3-0 (25-18/25-6/25-10)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio, Anraudo S., Chiapella M., Cuniberti, Gerbi, Milanesio, Miretti, Paoletti, Pepino, Re (L1), Revelli, Tavella.

I All.: Mauro Rizzo

II All.. Giovanni Tavella

Revolution Asti - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo 0-3 (15-25/16-25/15-25)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio, Arnaudo S., Chiapella M., Cuniberti, Gerbi, Milanesio, Miretti, Paoletti, Pepino, Re (L1), Revelli, Tavella.

I All.: Mauro Rizzo

II All.: Giovanni Tavella

Under 17

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Lab Travel Cuneo 3-0 (25-8/25-14/25-12)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Baldi, Boggione, Caristo, Forestello, Mapelli, Massa (L1), Mastantuoni, Merola (L2), Rocchia, Rosati, Tanaceto.

All.: Mauro Rizzo

Lab Travel Cuneo: Ambrosio, Arnaudo, Barale, Centorame, Gerbi, Giaccone (L1), Gordano, Lisa, Miretti, Paoletti, Pepino.

All.: Giovanni Tavella

All.: Mario Barbiero

Under 19

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Revolution Asti 3-0 (25-18/25-22/25-22)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Marino, Mapelli, Barberio, Bertone, Giraudo F., Arnaudo F.; Girardi (L1); Bettahi, Bellanti, Pallegrino, Drocco (L2).

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

VBC Mondovì Blu - Lab Travel Cuneo 0-3 (17-25/25-27/22-25)

Lab Travel Cuneo: Giraudo A., Ballari, Chiapella S., Rosati, Baldi, Sgura; Massa (L1); Barale, Busi, Grandis, Masoero, Merola (L2).

I All.: Gianpiero Tassone

II All.: Andrea Testa

Prima Divisione

VBC Valle Stura Caramello Srl - Lab Travel Cuneo 3-0 (25-15/25-19/25-13)

Lab Travel Cuneo: Boggione, Busi, Caristo, Caristo, Chiapella, Dobrev, Merola (L1), Milanesio, Re (L2), Rocchia, Tanaceto, Tavella.

I All.: Giovanni Tavella

II All.: Mauro Rizzo

Banca Crs Savigliano - Lab Travel Cuneo 3-1 (25-22/25-10/25-27/25-15)

Lab Travel Cuneo: Boggione, Busi, Caristo, Caristo, Chiapella, Dobrev, Merola (L1), Milanesio, Rocchia, Tanaceto, Tavella.

I All.: Giovanni Tavella