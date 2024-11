La Reale Mutua Torino ’81 Iren ospite di Brescia Waterpolo

Dopo l’esordio casalingo vincente di sabato scorso contro il Como Nuoto per 14-4 i gialloblù di Simone Aversa sono impegnati domani pomeriggio contro il Brescia Waterpolo per la prima trasferta della stagione. Il Brescia, allenato da coach Oliva, arriva da una netta sconfitta per 16-9 contro il Metanopoli ed è in cerca dei primi tre punti dell’anno.