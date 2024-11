Reale Mutua contro Milano per cercare la svolta anche in casa

Dopo i due successi, per nulla banali, conquistati a Bologna e Nardò, la classifica vede i gialloblù a metà classifica con un bilancio di 5 vittorie e 6 sconfitte. Quasi paradossalmente, Torino ha conquistato quasi tutti i suoi punti lontano dal proprio parquet (4 delle 5 vittorie), mentre sta riscontrando una certa difficoltà a mantenere la stessa concretezza davanti al suo pubblico. Vero è che finora la Reale Mutua ha ospitato diversi avversari di prima fascia, ma sicuramente l’obiettivo per i torinesi è di prendere ritmo anche al “Ruffini”, sin dalla prossima partita valida per la 12^ giornata di campionato. Questa domenica 17 novembre alle ore 18.00, ospite di Torino è la Wegreenit Urania Milano , una delle squadre più in forma del campionato per un match che si preannuncia insidioso quanto interessante.

L’ala Matteo Ghirlanda, fondamentale nell’ultimo successo a Nardò per il suo impatto specialmente a livello difensivo, ha sottolineato la voglia del gruppo di conquistare risultati al Pala Gianni Asti: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato. Milano può contare su tre stelle con tanti punti nelle mani come Potts, Amato e Gentile. Inoltre, attorno a loro ci sono giocatori come Leggio, Udanoh e Maspero che sono in grado di sfruttare i vantaggi creati dalle loro stelle. Sarà una partita difficile ma noi vogliamo dare continuità al nostro trend positivo e conquistare la vittoria davanti al nostro pubblico.»

Federico Tosarelli, secondo assistente di coach Boniciolli, ha analizzato così la partita di domenica sera contro la formazione milanese: «Milano è una squadra in grande fiducia, che può contare su un gruppo di giocatori di grande qualità offensiva, su tutti Alessandro Gentile, loro miglior realizzatore con 19 punti per partita. A lui sono affiancate due guardie di esperienza e talento come Potts e Amato. Gianmarco Leggio è un "4" che sa aprire il campo e Ike Udanoh è un centro esperto anche ai massimi livelli europei. Dalla panchina tanti giocatori in grado di dare il loro contributo, come il giovane classe 2003 Matteo Cavallero, gli esterni Maspero e Cesana, entrambi pericolosi sul perimetro, e il lungo Pagani. Alla qualità offensiva, Milano aggiunge un'importante solidità difensiva, essendo infatti la terza miglior difesa del campionato. Noi vogliamo dare continuità alle nostre recenti prestazioni che ci hanno permesso di conquistare la vittoria nelle ultime due trasferte. Il nostro obiettivo è essere ancora più continui nei 40 minuti, in particolar modo migliorare l'approccio alla partita e iniziare bene fin da subito in modo da non essere costretti a rincorrere, pur avendo ricevuto conferme positive sulla nostra condizione fisica e la capacità di non arrenderci e recuperare svantaggi importanti. Infine vogliamo essere concreti anche in casa, perché se in trasferta siamo riusciti a raccogliere diversi punti, ora vogliamo essere più produttivi anche sul nostro campo.»

GLI AVVERSARI – WEGREENIT URANIA MILANO

Al Pala Gianni Asti arriva la Wegreenit Urania Milano di coach Marco Cardani. Come già sottolineato da Ghirlanda e Tosarelli, i “Wildcats” sono tra le squadre più in forma del campionato, con un record di 8 vittorie e 3 sconfitte che posizionano l’Urania al terzo posto in classifica insieme a Udine e Cantù.

L’ottimo inizio di campionato della Wegreenit coincide con un avvio di stagione stellare da parte di Alessandro Gentile, nome di grandissimo spessore e giocatore che non ha bisogno di presentazioni, senza dubbio l’italiano più prolifico del campionato con 19 punti di media. Ad affiancare l’ex Azzurro e capitano dell’Olimpia Milano, sul perimetro sono state confermate due guardie molto pericolose come Andrea Amato e Giddy Potts, con il quintetto base che si completa con Gianmarco Leggio, classico “stretch four” che apre il campo (53% da tre con circa 3 tentativi a partita), e l’esperto Ike Udanoh, centro che porta però grande atletismo e fisicità nei pressi del ferro (10.5 punti e 9.1 rimbalzi di media).

Nella second unit di coach Cardani, ecco altre due guardie in grado di rendersi pericolose sul perimetro come Lorenzo Maspero e Luca Cesana. L’ala classe 2003 Matteo Cavallero continua a mostrare importanti segnali di crescita (13 punti in 15 minuti nell’ultima vittoria contro Brindisi) e l’ex lungo gialloblù Giordano Pagani porta in campo fisicità nei minuti in cui è chiamato da coach Cardani per far riposare Udanoh.

Nulla da segnalare dall’infermeria. Il coaching staff punta ad avere tutto il roster a disposizione per la partita contro Milano.

Ritorno al Pala Gianni Asti da avversario per Giordano Pagani, che ha vestito la maglia della Reale Mutua nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Trio di ex per l'Urania Milano, con i gialloblù Matteo Montano, Aristide Landi e Giovanni Severini che hanno giocato insieme per la squadra milanese nella passata stagione.

