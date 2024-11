La Novipiù Monferrato Basket vola in Sicilia per sfidare Orlandina Basket

Il secondo miniciclo della stagione rossoblù si chiuderà a Capo D'Orlando, la Novipiù Monferrato Basket volerà in Sicilia per disputare domenica 17 Novembre 2024 alle ore 18 la sfida contro la Infodrive Orlandina Basket , gara valida per il dodicesimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West, e sarà la quinta gara in quindici giorni.

Continua serrato il calendario della Serie B Nazionale, dopo il filotto di tre vittorie consecutive i monferrini hanno dovuto cedere il passo a Lumezzane nel turno infrasettimanale. Capo D'Orlando ha fin qui raccolto una vittoria in più dei rossoblù, arriva dalla sconfitta contro la corazzata Legnano, ma in casa ha costruito il proprio fortino risultando imbattuta in tutti i 4 incontri disputati. Il roster di coach Domenico Bolignano ha dovuto fare i conti con le pesanti assenze per infortunio del lungo Simas Jasaitis, lituano di esperienza internazionale, e Patrick Gatti, ala da 10 punti di media. Sarà da valutare il loro impiego nella gara contro la Novipiù. In quintetto il play Marco Barattini, affiancato da Giacomo Cecchinato. L'argentino classe 2004 Lucas Fresno è il top scorer dei suoi con 15.8 punti a partita, nonostante la sua giovane età è reduce dalla vittoria di questo campionato con Avellino la passata stagione. Luca Antonietti e Giacomo Furin sotto canestro. Dalla panchina il centro Leonardo Marini, mentre nelle rotazioni degli esterni Vittorio Moltrasio e Giorgio Galipò.

Pepper e compagni avranno poco tempo per recuperare le energie spese nella gara di Lumezzane, decisa solo dall'ultimo possesso. Saranno da valutare le condizioni ed eventuale impiego sia del giovane Camara rimasto fuori nelle ultime partite, che del capitano Martinoni tenuto precauzionalmente a riposo nella partita di mercoledì e monitorato quotidianamente dallo staff monferrino. Chiudere questo ciclo di partite con una vittoria sarà importante per mantenersi agganciati alla classifica e ritornare poi davanti al proprio pubblico la domenica successiva per la sfida contro la Fulgor Fidenza.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.