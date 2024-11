Chivasso vince contro Novara nell'ottava giornata di DR1

Nella gara contro Universal Novara i biancoverdi si sono ricordati che le gare durano 40' e - pur essendosi persi nei 20' centrali - si ritrovano negli ultimi 10' di gioco e conquistano il successo. Un successo costruito in un ultimo periodo in cui Chivasso mette a segno 31 punti grazie a Tagliano, Caputo, Dario e Ligotino, mentre in difesa concede solo 11 punti agli avversari, che si schiantano contro la difesa biancoverde. Difesa che finalmente sporca i passaggi, contesta ogni tiro, controlla i rimbalzi, permettendo di armare le mani caldissime di Tagliano e Caputo.