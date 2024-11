Bertram in cerca di risposte dallo scontro diretto con Brescia in zona-playoff

La sfida alla Germani Brescia porta con sé tanti significati per la Bertram Derthona. Chiude il tour de force di 7 partite in 22 giorni tra Serie A e Champions League iniziato con il successo a Trapani. E’ l’ultimo sforzo prima di concedersi un po’ di riposo - nazionali convocati esclusi (Severini con l’Italia, Strautins con la Lettonia, Vital con l’Armenia) - per gli impegni delle squadre nazionali nella prima pausa della stagione 24/25. Ma, soprattutto, la partita di domani alle ore 17:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per l’ottava giornata della Serie A Unipol è uno scontro diretto in zona-playoff con risposte, ovviamente non definitive, sulla forza della credibilità della candidatura di Tortona alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia nel turno che fa scavallare la metà del girone d’andata. Tra le contendenti c’è una vittoria di distanza in classifica a favore degli ospiti, nel gruppo delle terze a quota 10 punti, 2 in più rispetto ai bianconeri che sono settimi con Reggio Emilia ma di fatto ottavi avendo appena perso lo scontro diretto con gli emiliani.

BESTIA NERA Contro i lombardi del fresco ex Chris Dowe e di Peppe Poeta, al debutto quest’anno da capo allenatore, il Derthona proverà a ripartire in campionato dopo i due finali di gara beffardi nelle trasferte con Virtus Bologna e Reggio Emilia, seguite dal successo interno in Champions contro il Benfica. Brescia, capace di mettere insieme grandi numeri di squadra grazie anche alla presenza di individualità importanti come Della Valle e Bilan, ha un rapporto felice con le trasferte, avendone vinte tre su quattro con i blitz a Scafati (93-95), Reggio Emilia (68-80) e la settimana scorsa a Cremona (89-100), perdendo di misura in casa di Milano (88-85). Tortona replica tuttavia con un bilancio da fortino al PalaEnergica, cinque vinte su sei tra campionato e coppa con l’unico ko arrivato anche nel suo caso per un solo possesso pieno di distanza. Con il successo i bianconeri sfaterebbero il tabù-Brescia, sempre vincente negli ultimi cinque scontri diretti tra campionato e Supercoppa.

DICHIARAZIONI «Brescia ha un roster di tutto rispetto, sta giocando una pallacanestro molto fluida, soprattutto offensivamente, con tantissimi punti nelle mani come fatto vedere nell’ultima partita a Cremona», dice il coach Walter De Raffaele. «Sarà molto importante l’idea di avere una difesa solida, soprattutto nel contenere l’uno contro uno e nel sapere che non ci sono soltanto Bilan e Della Valle ma tanti altri giocatori che possono far male. E’ una gara che arriva prima di una sosta, alla fine di un periodo molto lungo, quindi servirà un extra-sforzo in termini di concentrazione e intensità. Giocando in casa contiamo sull’aiuto del nostro pubblico, che è fondamentale per prendere energia. Speriamo possa davvero spingerci. Veniamo da un periodo molto, molto duro – continua l’allenatore tortonese – con 4 trasferte nelle ultime 6 gare. Sapevamo che questo era un rischio facendo le coppe, quindi c’è anche un periodo di adattamento da parte di giocatori che non hanno fatto mai fatto il doppio impegno, sia che si tratti di italiani, sia che di stratti di stranieri che abbiamo preso in estate. Così come c’è da tenere in conto il percorso di giocatori americani che devono entrare completamente in questi ritmi, nella conoscenza dei giocatori all’interno di un gruppo squadra, visto che abbiamo investito su rookie per il nostro campionato e arrivati da campionati diversi. Tutto questo ha influito e quindi c’è molto carico in queste settimane. Però confidiamo anche nel fatto che il nostro è un gruppo che ha sempre fatto vedere di competere contro chiunque con grande desiderio e di essere molto compatto».

IL PANETTONE DEGLI ALPINI L’Associazione Nazionale Alpini propone la campagna di vendita del Panettone degli Alpini 2024 dal tema “Il Sogno di Pace degli Alpini”. In occasione della sfida con Brescia, all’ingresso del PalaEnergica ci sarà un banchetto dove si potrà acquistare il dolce, contenuto in una scatola di latta su cui è raffigurata un’aquila che tiene un ramo di ulivo tra gli artigli e la scritta “Siamo Alpini Uomini di Pace”. Il ricavato della vendita dei panettoni, dal costo di 12 euro ciascuno, sarà destinato a favore del progetto A.N.A. in Mozambico per la realizzazione di una chiesa con oratorio nella città di Pemba.