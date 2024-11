Trasferta a Palmi per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara alla trasferta calabrese, che sicuramente riscalderà i biancoblù almeno dal punto di vista climatico in quanto ormai in Piemonte le temperature si sono abbassate parecchio. Domani, Domenica 17 novembre alle ore 16.00, anticipo pomeridiano per i biancoblù ospiti dell’OmiFer Palmi.



Sula battaglia si è espresso lo schiacciatore estone in forza a Cuneo, Karli Allik: «Prima di tutto penso che sia una partita davvero importante per la nostra squadra. L'obiettivo principale è rimanere concentrati dall'inizio della partita fino al fischio finale e ottenere 3 punti da questo match. Sarà bello ritrovare il mio ex compagno di squadra, Klistan».



La gara tra piemontesi e calabresi, valevole per l’8^ giornata di andata della regular season 24/25, inizierà alle 16.00 in contemporanea con il Palafrancescucci che vedrà in campo i padroni di casa di Cantù contro Pineto, fischierà un’ora e mezz’ora dopo, invece, l’inizio tra Prata di Pordenone e Siena (ore 17.30), mentre saranno tre i match all’orario convenzionale delle 18.00 (Ravenna-Brescia, Porto Viro-Fano, Aversa-Macerata). Stasera alle 19.00 l’anticipo al sabato in terra sicula con Aci Castello vs Reggio Emilia.