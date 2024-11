Riprende l'A1 Femminile: l’Autosped va a San Martino di Lupari

Torna in campo l’Autosped BCC Derthona dopo la sosta per la finestra di qualificazione a Eurobasket Women 2025. La formazione allenata da Cutugno sarà di scena domenica 17 novembre alle ore 19 al PalaLupe di San Martino di Lupari per affrontare le padrone di casa nella 7° giornata del campionato di Serie A1 Femminile.

Le Giraffe arrivano a questo impegno dopo quattro vittorie consecutive, conseguite prima della sosta, mentre l’Alama San Martino è ancora a quota zero punti in classifica, ma ha giocato alla pari con tutte le avversarie sinora affrontate: Geas, Schio, Sassari e Venezia.

A presentare la sfida che attende il BCC Derthona è stato coach Orazio Cutugno: «Riprendere a giocare dopo una sosta non è mai semplice. Il nostro primo obiettivo è ritrovare il ritmo e l’equilibrio di squadra raggiunto nelle ultime partite. Dovremo essere pronte almeno a pareggiare l’estrema energia e la fisicità che San Martino di Lupari metterà sul parquet. Affrontiamo un’ottima squadra sotto ogni punto di vista, che avrà un approccio feroce alla partita e una costante determinazione. Per noi è un’importante occasione per metterci alla prova su un campo molto ostico e cercare di esprimere il nostro gioco in controllo del corpo e delle emozioni».