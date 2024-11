Biathlon: Nicolò Giraudo è 5° nella Sprint, gara test in Val Martello

In palio i posti per l’apertura della stagione di IBU Cup (4 posti assegnati con i punteggi della due giorni, 2 per scelta tecnica) a Idre Fjäll, in Svezia, dove il circuito cadetto dell’International Biathlon Union debutterà il prossimo 28 novembre.

Nella sprint maschile (categoria Senior-Junior-Giovani) che si è presa la scena saabato mattina, a fare la voce grossa è stato il classe 2003 Christoph Pircher (Fiamme Oro), che forte di un solo errore da terra e di una convincente prova sugli sci riesce a mettersi davanti a tutti sul traguardo. Seconda posizione con una prova meno precisa al poligono – macchiata da 3 errori complessivi – ecco poi un comunque convincente David Zingerle (Esercito), staccato di 42 secondi da un dominante Pircher. Alle sue spalle, chiude il podio Iacopo Leonesio (Carabinieri), coetaneo di Zingerle e protagonista di un errore nella serie in piedi. Per lui il distacco al traguardo è di 45 secondi, con una lieve flessione nel finale che non gli permette di mantenere la posizione sull’atleta dell’Esercito.