La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Brescia Waterpolo

LA PARTITA

Inizia il match e dopo tre minuti di gioco i padroni di casa passano in vantaggio con Di Murro. La reazione gialloblù non si fa attendere, Novara pareggia i conti in superiorità numerica e Tononi segna l’1-2. Il Brescia Waterpolo alza la testa con Lodi che realizza una doppietta per il 3-2, ma Gattarossa non ci sta e pareggia ad un minuto alla fine del primo tempo. Si rientra in acqua e il Brescia Waterpolo inizia ad accelerare: Di Murro fa due reti in pochi secondi e Lodi non sbaglia dai cinque metri siglando il 6-3. La Torino ’81 prova a rientrare in partita con la rete in superiorità numerica di Cigolini che accorcia le distanze e pochi secondi dopo è ancora lui a trovare il 6-5. I ragazzi di Simone Aversa ristabiliscono il pari con il rigore realizzato da Lisica a tre minuti dall’intervallo lungo, ma i padroni di casa non ci stanno e fanno +1 con la rete dal perimetro di Lodi. I torinesi ci provano e pareggiano i conti con il capitano Maffè che segna il 7-7.

Al cambio vasca la Torino ’81 passa in vantaggio con il gol di Cigolini, ma il Brescia vuole rimanere in partita e pareggia con Rota. I piemontesi attaccano: Tononi realizza il +1 e Lisica in superiorità numerica fa l’8-10. I ragazzi di Oliva non mollano e con Foresti accorciano le distanze, ma Novara non ci sta e sigla il 9-11. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco con il Brescia Waterpolo sbaglia un tiro di rigore con Lodi e la Torino ’81 si porta sul +3 con il bel gol dal perimetro di Cigolini. A quattro minuti alla fine del match Novara in superiorità numerica segna il 9-13, ma il Brescia non molla e Di Murro accorcia le distanze. La Reale Mutua Torino ’81 Iren continua ad attaccare con Novara che fa il 10-14 dopo un’ottima superiorità numerica. Sulla sirena il Brescia Waterpolo trova l’11-14 ancora con Lodi dai cinque metri che chiude la partita.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine del match: «Abbiamo giocato peggio rispetto alla partita di sabato scorso contro il Como, prestazione mediocre da parte di tutta la squadra, salvo qualche rara eccezione. L’aspetto più complicato di giocare queste partite contro ragazzi così giovani è che pensi di essere più forte, sottovalutando l’avversario. Siamo riusciti a rimetterla in piedi alla fine del secondo tempo, dopo che il Brescia era andato in vantaggio di tre reti. Nel terzo tempo siamo riusciti a fare il break decisivo, ma abbiamo continuato a perseverare negli errori gratuiti, concedendo troppe reti ai nostri avversari».

IL TABELLINO

BRESCIA WATERPOLO 11

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 14

Parziali (3-3; 4-4; 2-4; 2-3)

BRESCIA WATERPOLO: Lavezzi, Pini, Zanetti, Zanchi, Lodi 5, Vavassori, Copeta, Foresti 1, Di Murro 4, Tiberio, Rota 1, Sordillo, Corrente, Balzarini. All. Oliva.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 2, Maffè 1, Cigolini 4, Costa, De Luca, Gattarossa 1, Cassia, Novara 4, Colombo, Santosuosso, Aichino. All. Aversa

ARBITRI: GRILLO – VISCONTI

LE NOTE: Uscito per limite di falli Balzarini (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brescia Waterpolo 0/6 + 3 rigori e Reale Mutua Torino ’81 Iren 7/10 + 1 rigore. Spettatori 100 circa