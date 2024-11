S.G. Concordia: Campionato Nazionale di Specialità Gold

Un confronto impegnativo e difficile, quello che avviene sulla pedana Nazionale dove, nelle categorie Junior e Senior, giungono le prime quattro ginnaste classificate in ogni attrezzo nella fase Interregionale. A confrontarsi nell’ultimo appuntamento, quindi, sono 20 ginnaste per ogni “Specialità”, tutte esperte e motivate, tutte con l’obiettivo di conquistare il Titolo Nazionale.

Sabato, nelle Junior 2, Daria Molinari ha eseguito con sicurezza e la consueta eleganza una bella prova alle clavette, che ha ottenuto il punteggio di 24.100, collocandosi al 9° posto, ma a soli 0,65 punti dal podio, in una classifica che ha visto ben 7 ginnaste collocarsi in un range strettissimo di meno di un punto.

Nella giornata di domenica si è svolta la gara delle Senior, dove è scesa in pedana, al cerchio, Elisabetta Digitali.

La giovane ginnasta chivassese si era fratturata un dito proprio durante l’esecuzione dell’esercizio al cerchio nella Prova interregionale, appena tre settimane fa. Con la forza che la caratterizza, non ha rinunciato a prepararsi per la fase Nazionale, dove ha eseguito un validissimo esercizio, che con il punteggio di 27.500 l’ha collocata all’8° posto.

«Quello del 2024 è stato senza dubbio uno dei nostri più difficili Campionati Nazionali di Specialità – affermano le tecniche Clara Shermer e Selene Osti, che hanno accompagnato le ginnaste della Concordia sulla pedana veneta -, un Campionato dove le nostre ginnaste sono salite sul podio nelle prove Regionali, qualificandosi per il Campionato di Zona Tecnica e poi, 2 su 3, per il Nazionale. Non era affatto scontato che oggi fossimo qui con Elisabetta, dopo l’infortunio del 26 ottobre, ma la sua forza di volontà è stata più forte del dolore, e le ha permesso di essere presente a questo importante appuntamento. Ed ora in palestra l’obiettivo è puntato sul Campionato Nazionale di Serie B 2025, che prenderà l’avvio a febbraio».