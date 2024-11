Al College Novara si cambia: da Urania Milano arriva coach Dario Lo Storto

Dopo la rescissione del vincolo consensualmente con Coach Dario Frasisti, a poche ore di distanza arriva il nome del nuovo Allenatore della Serie C e dell’under 19.

«Ringraziando nuovamente Coach Dario Frasisti del suo concreto apporto e professionalità, nonchè del lavoro svolto sinora, Basket College Novara annuncia con grande entusiasmo l’arrivo da Urania Milano di Coach Dario Lo Storto» – annuncia il Presidente Andrea Delconte. Dario Lo Storto, 34 anni di età, ha allenato in piazze importanti della Lombardia nei Campionati Eccellenza, ma anche raggiunto esperienze Senior in serie B. Proseguirà ancora con Urania, ma anche con College Novara. Le precedenti esperienze con Aurora Desio, Cernusco, Olimpia Milano, e prima ancora come Responsabile dei settori giovanili di Gazzada, Giussano e GEAS.