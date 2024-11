Cuneo Volley regola in tre set la trasferta a Palmi

Una trasferta non semplice per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, non solo per una questione chilometrica ma perché l’aspetto umano nello sport è ampiamente presente e quando un compagno è in difficoltà, tutta la squadra si stringe e sente ancor di più la necessità di fare gruppo e sostenersi. L’assenza di Volpato in campo non si è sentita, perché di fatto lui c’era, nei suoi compagni e nelle loro intenzioni. Coach Battocchio ha schierato Mirco Compagnoni al centro insieme a Codarin, Brignach e capitan Sottile nella diagonale opposto/regista, Sette e Allik come schiacciatori e Cavaccini Libero. Nonostante il primo set abbia visto un momento di difficoltà, la determinazione nel voler andare su ogni pallone e il “non è finita, finché l’ultimo pallone non è andato a terra” ha fatto la differenza stasera in terra calabra. I biancoblù hanno fatto un ottimo lavoro in difesa e un Codarin sugli scudi nel terzo set ha permesso di tornare a casa con una vittoria piena e 3 punti importanti per il campionato. Sabato 23 novembre si torna a giocare tra le mura di casa e per l’occasione Cuneo ospita Prata di Pordenone. Prevendita attiva su Liveticket.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Compagnoni centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Cannestracci schiera: Mariani palleggio, Sala opposto, Gitto e Maccarone al centro, Corrado e Benavidez schiacciatori; Donati (L).



A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «C’è da fare davvero i complimenti al gruppo, hanno giocato con una determinazione molto importante, ci tenevamo tanto, soprattutto per Fox che speriamo di riabbracciare presto. Per quanto ha detto la gara sono molto grato a questi ragazzi per i sacrifici di gioco in campo che stanno facendo, si sacrificano uno per l’altro, la palla non è mai a terra finché non lo è per davvero, queste sono cose importanti soprattutto per strappare punti in campi così difficili. Credo che oggi in difesa abbiamo fatto una prestazione veramente, veramente, importante. Difesa e anche come tocchi a muro. Questa dev’essere un po’ la nostra anima, per poter stare in campo in questo campionato e giocarcela con tutti».



Il prossimo appuntamento per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà sabato 23 novembre alle ore 20.00 in casa contro Prata di Pordenone. Prevendita attiva su Liveticket fino a sabato alle ore 18.00 con possibilità di acquistare i biglietti anche presso il negozio di C.so Nizza a Cuneo di Energia Pulita.