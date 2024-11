La Wash4Green Pinerolo non passa, Conegliano si impone con un netto 3-0

Al Pala Verde di Villorba la Prosecco Doc Imoco Conegliano supera la Wash4Green Pinerolo con un secco 3-0. La squadra campione d’Italia prosegue il suo percorso a punteggio pieno (0 set persi in casa) giocando una partita autoritaria. Haak è la top scorer con 16 punti, Lubian e Gabi (15 punti con il 63% di efficienza) danno spettacolo e Wolosz distribuisce in maniera ottimale il gioco consentendo ai suoi martelli di attaccare con percentuali altissime (45% di efficienza contro l’11% di Pinerolo). Akrari e compagne non sfigurano, sfruttano l’occasione per provare cose nuove e dare spazio ad alcune giocatrici. Il ritmo delle padrone di casa però è altissimo, la centrale azzurra Lubian è la Mvp del match (12 punti di cui 2 muri e 3 ace). Per la Wash4Green le migliori realizzatrici sono Bracchi, Smarzek e Akrari con 7 punti.

LA PARTITA

1 SET | Buona la partenza delle piemontesi subito avanti 2-0. Due attacchi di Haak e Conegliano riporta il punteggio in equilibrio (4-4). Le padrone di casa piazzano il break del sorpasso con l’opposta svedese al servizio (9-6) poi ingranano la quinta sfruttando un errore in attacco e uno al servizio delle pinerolesi (16-10). Perinelli gioca bene con le mani del muro rosicchiando qualche lunghezza (17-13). Adigwe, entrata per Haak, non sbaglia un colpo (23-16). Cambi dalla linea dei nove metri prova a far rientrare le sue ma Gabi con un attacco in diagonale chiude il set 25-21.

2 SET | Haak subito a referto con due punti nel secondo parziale (3-2). Gabi dà spettacolo costringendo coach Marchiaro a chiamare time out (9-4). Qualche errore della Prosecco Doc riporta la Wash4Green a -1 (14-13). L’equilibrio dura poco, le padrone di casa si rimettono in corsa, il muro sale in cattedra ed è 19-13. Il servizio di Lubian mette in difficoltà la ricezione ospite, Moreno attacca out ed è 2-0 Conegliano (25-15).

3 SET | La Wash4Green sale in doppio vantaggio ad avvio di terzo set. Le pinelle difendono le due lunghezze fino al 6-6 poi Lubian in prima linea attacca di potenza, Haak mura Bracchi e Fahr segna il 14-10. È ancora la centrale azzurra a macinare punti per la formazione di casa (19-12) poi Gabi piazza in lungolinea firmando il 22-14. È un gioco a senso unico con le padrone di casa che si prendono il bottino pieno. (25-14).

SALA STAMPA

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano): «Loro sono una squadra che poteva metterci in difficoltà, hanno un gioco veloce in quattro e in zona due quindi poteva diventare complicata. Per noi era importante iniziare bene e continuare su quella linea. Nel primo set abbiamo un po’ faticato con alcuni errori stupidi poi abbiamo imposto il nostro ritmo».

Carlotta Cambi (Wash4Green Pinerolo): «Loro con palla in palla mettono in difficoltà chiunque. Noi non siamo riuscite a metterle in difficoltà in ricezione quindi, appunto, con palla in mano non siamo riuscite a fermarle. Questa partita ci è servita comunque per provare tante cose, alcune giocatrici hanno trovato spazio, non è semplice contro Conegliano ma hanno mostrano cose buone».

IL TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/21, 25/15, 25/14)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 15, Lubian 12, Haak 16, Wolosz 1, Lanier 6, Fahr 7, De Gennaro (L), Seki, Adigwe 7. Non entrate: Zhu, Eckl, Lukasic, Chirichella, Bardaro (L). All. Santarelli.

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 1, Sylves 5, Bracchi 7, Smarzek 7, Akrari 7, Perinelli 3, Di Mario (L), Sorokaite, D’Odorico 3, Avenia, Moreno. Non entrate: Cosi, Olinga Andela, Bussoli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Nava Stefano, Cerra Alessandro.

NOTE | Spettatori: 3050. Durata set: 27’, 23’, 25’. Tot 75. MVP: Marina Lubian.