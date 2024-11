Trionfano le delegazioni di Serie D del Volley Busca

La Serie D maschile torna alla vittoria, imponendosi in trasferta a Torino contro il Kolbe Volley Toplay con il punteggio di 1-3. La squadra guidata da coach Tassone ha affrontato il match con grande determinazione e aggressività, riuscendo a imporre il proprio gioco per larghi tratti della gara. Dopo un primo set vinto in maniera piuttosto agevole, i buschesi hanno approfittato di una scarsa opposizione degli avversari nel secondo, chiudendo sul 0-2 in soli 45 minuti. Nel terzo set, però, la squadra torinese ha riorganizzato la propria tattica e, alzando il livello di gioco, è riuscita a portare il set ai vantaggi, accorciando le distanze sul 1-2. Il quarto set è stato combattuto ed equilibrato, ma i buschesi, grazie alla loro grinta e alla capacità di mantenere il controllo, sono riusciti a imporsi e a chiudere la partita, conquistando tre punti preziosi per la classifica e il morale della squadra. Le ragazze di coach Lamberti centrano un’altra vittoria al tie-break, superando le avversarie del MTV Moncalieri Testona Volley con il punteggio di 3-2. Dopo un buon inizio, la squadra ha ceduto il secondo e il terzo set, trovandosi in svantaggio per 1-2. Con grande determinazione, però, le buschesi hanno ritrovato grinta e concentrazione, riuscendo a portare la partita al tie-break, dove hanno chiuso la sfida a loro favore. Si tratta della terza vittoria consecutiva al quinto set, un risultato che conferma il carattere e la solidità della squadra.

La Serie C maschile incappa in una sconfitta per 3-0 sul campo dell’Ascot Lasalliano Volley. L’inizio del match si è rivelato particolarmente complicato per i ragazzi di coach Barbiero e Tomatis, che hanno faticato ad entrare in partita e a trovare il giusto ritmo di gioco. Nel secondo set si è vista una leggera reazione da parte della squadra buschese, ma non è bastata per tenere il passo degli avversari. Nel terzo parziale, i buschesi sono riusciti a mostrare maggiore continuità e a entrare meglio nel gioco, senza però riuscire a strappare un set ai padroni di casa. Una prestazione sottotono che lascia spazio per lavorare in vista dei prossimi impegni.

Il prossimo Sabato saranno protagoniste al Palazzetto di Busca le compagini maschili di Serie D e Serie C che sfideranno le due delegazioni in arrivo da Polisport Chieri. Inizieranno i ragazzi di coach Tassone alle ore 17.30 e chiuderanno i ragazzi di coach Barbiero e Tomatis alle ore 20.30.

Le ragazze della Serie D giocheranno invece in trasferta a Pinerolo alle ore 18.00 contro le padrone di casa del Unionvolley Pinerolo.

Risultati sesta giornata:



Serie D Maschile

Kolbe Volley Toplay 1

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 3

Parziali 1-3 (20-25/11-25/26-24/18-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi 4, Ballari 11, Masoero 3, Rosati 11, Baldi 15, Sgura 12; Drocco (L1); Chiapella, Forestello, Giraudo A., Grandis, Massa (L2).

I All.: Gianpiero Tassone

II All.: Mario Barbiero

Ricezione positiva: 49%; Attacco: 48%; Muri: 8; Ace: 7.

Serie D Femminile

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3

MTV Moncalieri Testona Volley 2

Parziali (25-17/24-26/22-25/25-23/15-9)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Bertaina, Giraudo, Martinasso, Cassini, Garello; Cirla (L1); Berardi, Ichino, Re, Bonardello (L2).

I All.: Massimo Lamberti

Serie C Maschile

Ascot Lasalliano Volley 3

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0

Parziali (25-19/25-16/25-23)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino, Mapelli 11, Barberio 5, Bertone 7, Arnaudo 5, Giraudo F. 5; Girardi (L1); Bellanti 6. N.e. Pellegrino, Merola (L2).

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 46%; Attacco: 37%; Muri: 7; Ace: 2.