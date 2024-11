Biathlon: Marco Barale è 3° nella seconda giornata di Test in Val Martello

Dopo la prima sprint andata in scena nella giornata di sabato 16 novembre che aveva decretato la vittoria di Christoph Pircher, domenica è toccata a una seconda sprint, sempre sulle nevi del Centro Biathlon Grogg. Questa volta le carte si rimescolano ed il podio si compone in maniera integralmente diversa rispetto a quello della prima giornata. A vincere, con una prova di forza sugli sci è il classe ’94 Nicola Romanin (Esercito), protagonista di un solo errore in piedi che tuttavia non gli impedisce di portarsi a casa la vittoria di giornata. Alle sue spalle un brillante Nicolò Betemps (2003, Fiamme Oro), che a parità di errori se la gioca tutta nella parte sciata, concedendo qualcosa nel finale a Romanin e chiudendo a 10 secondi dalla testa.

Il terzo gradino del podio spetta invece al piemontese Marco Barale, coetaneo e compagno di corpo sportivo di Betemps, il quale chiude con zero errori nel tiro (l’unico a riuscirci in questa sprint), pagando 22 secondi dal vincitore e riscattandosi dal 10° posto della gara di sabato.

E’ poco più attardato Christoph Pircher (Fiamme Oro), che, dopo la gioia nella prima sprint, sfiora il podio chiudendo a 31 da Romanin con 2 errori all’attivo, mentre al 5° posto si attesta David Zingerle (Esercito), con 3 errori e 56 secondi di ritardo. Chiude al 6° posto il cuneese Nicolò Giraudo (Esercito), mentre chiudono appena fuori dalla top ten, Paolo Barale (Fiamme Oro) 11° e Michele Carollo (Carabinieri), 12°.

La vittoria al femminile è andata ad Hannah Auchentaller che migliora il tempo della gara di sabato e ferma il cronometro in 20'22 con lo zero al poligono e un’ottima impressione sugli sci. Alle sue spalle un’ottima Beatrice Trabucchi: per la valdostana della squadra B zero al poligono e un distacco di 21” dalla vincitrice di giornata. Podio completato, come ieri, da Rebecca Passler che paga lo scotto di un errore al poligono e chiude a 27” dalla compagna di squadra.

Si è rivista anche Lisa Vittozzi, assente nella gara di sabato. La fuoriclasse di Sappada ha chiuso quarta con due errori al poligono e un ritardo complessivo di 35” ma spingendo il minimo indispensabile, infatti, avendo avuto un programma di preparazione differenziato rispetto alle altre ragazze, ha preso questo test come un vero e proprio allenamento essendo il primo veloce fatto dopo tre settimane.

Al quinto posto si è piazzata Samuela Comola che ha chiuso la propria gara con due errori al poligono e con un distacco di 51” da Auchentaller, battendo di un’incollatura Michela Carrara (3 errori e 52” di distacco per lei). 9° posto per la piemontese Fabiola Miraglio Mellano (Fiamme Gialle) che chiude la prova con 0 errori al poligono e un distacco di 1'37 dalla vincitrice. 13ª piazza per Carlotta Gautero (Fiamme Oro) e 17° posto per Matilde Giordano (Fiamme Oro) seguita da Gaia Brunetto (Esercito). 21ª Francesca Brocchiero (Esercito).