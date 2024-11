FISI-AOC: i risultati delle gare di Levi, Kaabdalis, PyeongChang e Glacier 3000

COPPA DEL MONDO: OTTAVO SIGILLO DI MIKAELA SHIFFRIN IN SLALOM A LEVI. PETERLINI 17ª, LORENZI NON QUALIFICATA PER LA SECONDA MANCHE

Niente di nuovo sotto le luci artificiali della pista Black di Levi nel primo Slalom stagionale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

Mikaela Shiffrin, a 30 anni ancora da compiere, allunga il suo libro dei record, con la novantottesima vittoria assoluta e l’ottava tra le porte strette nella località finlandese. Dominando entrambe le manche, la campionissima statunitense ha chiuso la competizione nel tempo totale di 1’,47”,20/100. Sul podio insieme a lei la rinata austriaca Katharina Liensberger, staccata di 79/100, mentre la tedesca Lena Duerr della Sportverein Germering è giunta terza ad 83/100. Sette le azzurre al via, tutte con il simbolo del lutto sulla tuta per ricordare la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi (imitate da molte altre atlete, come la svizzera Michelle Gisin), ma una sola è arrivata in zona punti: è la ventisettenne poliziotta trentina Martina Peterlini, diciassettesima a 2”,78/100. Non si è qualificata invece per la seconda manche Lucrezia Lorenzi, che nonostante tutto ha deciso di essere presente a Levi per onorare al meglio la memoria della sorella. Fuori nella seconda manche la valsusina Lara Colturi, che corre per l’Albania e per il Golden Team Ceccarelli e che aveva chiuso al ventesimo posto la prima metà della gara.

La classifica del primo Slalom della Coppa del Mondo femminile disputato a Levi

NEL PRIMO SLALOM FIS DI KAABDALIS CORRADO BARBERA RIMONTA ED E' 14°

Sabato 16 novembre esordio stagionale per Corrado Barbera nel primo di due Slalom FIS in programma sulle nevi svedesi di Kaabdalis. L’atleta ventiduenne del Centro Sportivo Esercito ha chiuso la gara al quattordicesimo posto, in rimonta dopo il diciannovesimo della prima manche. Il cuneese, campione del Mondo Juniores nel 2023 a Sankt Anton, è stato il migliore degli italiani ed ha chiuso con un distacco di 1”,53/100 dal norvegese Hans Grahl-Madsen del Fana Idrettslag, primo nel tempo totale di 1’,39”,33/100. Hanno completato il podio il francese Paul Silvestre dello Snow Ski Club Valloire Galibier e l’altro norvegese Erik Schau Giskaas dell’Ingierkollen Og Rustad Slalomklubb, staccati rispettivamente di 16/100 e di 47/100. Fuori invece nella prima manche l’altro cuneese Edoardo Saracco del Centro Sportivo Carabinieri.

La classifica del primo Slalom FIS di Kaabdalis



SKELETON: VALENTINA MARGAGLIO DEBUTTA CON UN 12° POSTO IN COPPA DEL MONDO A PYEONGCHANG. QUATTORDICESIMO AMEDEO BAGNIS

Buon debutto per Valentina Margaglio nella Coppa del Mondo di skeleton.

La trentunenne casalese tesserata per le Fiamme Azzurre, sul tracciato olimpico di PyeongChang ha chiuso la prima gara in programma al dodicesimo posto, in rimonta di cinque posizioni nella seconda manche.

Valentina ha chiuso a 50/100 dalla vincitrice, la britannica Amelia Coltman, autrice di una clamorosa seconda discesa che l’ha portata dal quindicesimo al primo posto, con il tempo totale di 1’,48”,41/100. Con lei sul podio l’austriaca Janine Flock, leader a metà gara e staccata di 8/100 e la brasiliana Nicole Rocha Silveira, staccata di 13/100.

Dodicesimo posto anche per Mattia Gaspari (Fiamme Azzurre) nella gara maschile. Il cadorino era quarto alla fine della prima discesa, ma ha chiuso dodicesimo ad 1”,30/100 dal tedesco Christopher Grotheer vincitore in 1’,46”,32/100, con 15/100 di vantaggio sul britannico Marcus Wyatt e 63/100 sull'altro britannico Matt Weston. Quattordicesimo invece il vercellese Amedeo Bagnis del Centro Sportivo Esercito, staccato di 1”,42/100.

Le classifiche delle prime gare della Coppa del Mondo di skeleton a PyeongChang

Women´s Skeleton

Men´s Skeleton

SNOWBOARD: SOFIA RAVIOLA SECONDA NEL BIG AIR FIS SULLE NEVI SVIZZERE DI GLACIER 3000. FILIPPO SONDERSKOV NIELSEN TERZO DEGLI JUNIORES

Ottimi risultati per i giovanissimi atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali nelle gare FIS di Big Air valide per l’Opel Snowboard Tour disputate venerdì 15 novembre nella stazione svizzera di Glacier 3000.

La squadra regionale guidata dal responsabile Gianluca Arnaud torna dalla Svizzera vantando come miglior risultato il secondo posto di Sofia Raviola, atleta quindicenne residente a Belvedere Langhe che difende i colori della Snow Academy Prato Nevoso. Sofia è stata preceduta solo dalla svizzera Lisa Demke dello Stutzpunkt Davos. Nella gara maschile vinta dallo svizzero Jionas Junker il migliore degli italiani è stato il diciottenne valsusino di Sauze d’Oulx Filippo Annestay del Racing Team Vialattea, che si è classificato quindicesimo, mentre il quindicenne varesino Andrea Moriggi del Racing Team Vialattea ha chiuso al ventunesimo posto e il diciottenne ulcense Luca Mengozzi (Racing Team

Vialattea) si è classificato ventitreesimo. Ventinovesima piazza e terzo posto tra gli Juniores debuttanti del 2010 per Jacopo Sonderskov Nielsen, quattordicenne monregalese di Monastero di Vasco e portacolori della Snow Academy Prato Nevoso.

Le classifiche delle gare FIS di Big Air disputate nella stazione svizzera di Glacier 3000

Women's Big Air

Men's Big Air