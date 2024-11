Basket Torino lotta a viso aperto ma Milano continua la sua striscia positiva

La squadra di coach Boniciolli viene infatti fermata al Pala Gianni Asti da una Wegreenit Urania Milano in grande slancio, che trova così il suo sesto successo di fila. Torino non è riuscita a conquistare i due punti ma mostra senza dubbio un atteggiamento totalmente diverso dal precedente impegno casalingo (la sconfitta pesante subita contro Forlì). I gialloblù hanno lottato a viso aperto contro la formazione meneghina e dovranno ripartire proprio dalla personalità messa in campo contro la squadra di coach Cardani. Il risultato finale è 71-81.

QUINTETTI

Torino: Schina, Montano, Severini, Ajayi, Seck

Milano: Potts, Amato, Gentile, Leggio, Udanoh

Avvio a rilento della Reale Mutua che, sulla falsariga delle partenze negative degli ultimi incontri, subisce subito un parziale dagli ospiti. Coach Boniciolli è costretto a chiamare timeout sul 2-10 e fa entrare in campo Taylor, in veste atipica da sesto uomo. Proprio l’americano riesce a dare la scossa ai gialloblù che rispondono al parziale milanese e trovano anche il vantaggio sul 13-12. Gentile fa valere la sua esperienza e l’Urania riesce a chiudere la prima frazione avanti sul 17-19.

Secondo quarto che vede l’Urania ancora avanti ma la Reale Mutua rimane in scia e riesce nuovamente a mettere la testa avanti con un Gallo in fiducia dalla lunga distanza. Coach Cardani chiama timeout sul 34-33 gialloblù. Ultimi minuti scoppiettanti prima della pausa lunga, con il ritmo che si alza e le due squadre che si scambiano colpi fino al 40-40 alla sirena di metà partita.

Milano si riprende il vantaggio in apertura di terzo quarto innescando Leggio dall’arco. Torino riesce a tenersi a distanza ravvicinata con Landi e Taylor. Si prosegue a ritmo ancora sostenuto e la Reale Mutua che è ancora in partita sul -4 in chiusura di terzo quarto. Si va all’ultima pausa sul 60-64.

Inizia l’ultima frazione con entrambe le squadre che litigano con i ferri e il gap rimane di due possessi fino alla tripla di Taylor che vale il -1 e conseguente timeout di coach Cardani (65-66 a 7’31’’ dalla fine). Si alza l’intensità difensiva su entrambe le metà campo mentre si procede verso la volata finale. Sale in cattedra Udanoh nel pitturato: da una parte conclude gli alley-oop dei compagni, dall’altra si impone difensivamente e l’Urania allunga così sul 65-72 a 3’30’’ dalla fine. Si tratta della stoccata decisiva per gli ospiti, che con solidità difensiva riescono ad aggiudicarsi il risultato. Finisce 71-81.

Coach Boniciolli in sala stampa: «Se nell’ultima partita interna contro Forlì ero deluso, questa volta non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori che hanno lottato fino alla pari contro una squadra solida, che veniva da cinque vittorie consecutive e che ha Alessandro Gentile come prima punta e tanti giocatori di grande talento. Penso che in questa settimana dal ritmo intenso di partite abbiamo mostrato di essere in crescita.»

Reale Mutua Torino 71

Wegreenit Urania Milano 81

Parziali (17-19, 23-21, 20-24, 11-17)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 16 (1/4, 2/4), Kevion Taylor 16 (4/7, 2/5), Antonio Gallo 10 (1/1, 2/2), Aristide Landi 9 (2/3, 1/3), Matteo Schina 6 (1/4, 1/4), Matteo Montano 6 (1/2, 1/4), Giovanni Severini 6 (2/3, 0/2), Maximilian Ladurner 2 (1/2, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/2)

Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 25 8 + 17 (Ife Ajayi 8) - Assist: 11 (Matteo Montano 4)

Wegreenit Urania Milano: Gianmarco Leggio 18 (3/5, 4/6), Giddy Potts 17 (4/5, 3/8), Ike Udanoh 16 (6/6, 0/0), Alessandro Gentile 14 (6/11, 0/1), Andrea Amato 8 (1/3, 2/5), Lorenzo Maspero 5 (0/0, 1/2), Luca Cesana 3 (0/0, 1/4), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/1), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Giddy Potts, Ike Udanoh 7) - Assist: 19 (Alessandro Gentile 7)