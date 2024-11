Autosped coriacea e battagliera: a San Martino di Lupari arriva il quinto sigillo consecutivo

La formazione di coach Cutugno, su un campo molto caldo, trova le giocate decisive per risolvere la partita negli ultimi minuti. Il prossimo impegno di campionato sarà per le Giraffe la super sfida contro il Famila Wuber Schio (palla a due domenica 24 novembre alle ore 18 alla Cittadella dello Sport).

Avvio di gara di energia del BCC Derthona, che conduce la prima frazione sin dalle battute iniziali. In più occasioni la formazione allenata da Cutugno prova ad allungare, ma San Martino rimane a contatto grazie soprattutto ai rimbalzi offensivi: al 10’ Giraffe avanti 15-17. Nel secondo periodo la difesa dell’Alama sale di intensità, rallentando l’attacco dell’Autosped: parità a 31 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi sono nuovamente l’’Autosped a scattare meglio, raggiungendo i tre possessi di margine con l’energia di Arado (ex di giornata insieme a Dotto) e le triple di Penna. Nella parte finale della frazione, San Martino ricuce il divario possesso dopo possesso: le due formazioni entrano così nell’ultimo quarto ancora appaiate a quota 47. Dotto e Arado riportano avanti la squadra ospite dopo il mini break iniziale delle Lupe, ma la partita continua a scorrere sul filo di un appassionante equilibrio: le due squadre entrano negli ultimi quattro minuti sul parziale di 53-54. La tripla di Melchiori ridà un possesso pieno di margine alle Giraffe (56-59), i successivi tentativi di rientro delle padrone di casa non vanno a segno e, con freddezza in lunetta, il BCC vince 57-63.

Le parole di Elisa Penna: «È sempre molto difficile vincere a San Martino, uno dei palazzetti più caldi che abbiamo in Italia e più difficili da espugnare. Loro sono molto aggressive, siamo state brave a giocare con la testa giusta e a portare a casa i due punti. Stiamo capendo dove andare e cosa fare nei momenti complessi della gara, siamo un gruppo nuovo ma abbiamo esperienza e questo sicuramente aiuta».

Così coach Orazio Cutugno al termine della gara: «È stata una partita durissima contro una squadra ben allenata e su un campo davvero ostico. Abbiamo fatto la nostra partita, perché volevamo essere in controllo del gioco. Nel finale abbiamo avuto la lucidità diu fare qualche palla persa in meno e di chiudere l’area, crescendo nel corso dei minuti. Giocare gare punto a punto, uscendone in questo modo, dà fiducia per giocare a un livello più alto: faccio i complimenti alle ragazze per l’impegno messo nella settimana e per la prestazione».

Alama San Martino di Lupari 57

Autosped BCC Derthona 63

Parziali (15-17, 31-31, 47-47)

Tabellini:

San Martino: Simon 3, D’Alie 5, Guarise 3, Cvijanovic 7, Cedolini ne, Tau ne, Gilli, Del Pero 12, Pilatone ne, Piatti, Robinson 17, Bickle 10. All. Piazza

BCC Derthona: Dotto 7, Marangoni 2, Fontaine 6, Torelli ne, Premasunac ne, Leonardi, Arado 6, Attura 10, Melchiori 9, Penna 15, Gatti ne, Coates 8. All. Cutugno